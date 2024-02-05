Почему в российской армии отменили ношение ремня

Изданный в 2013 году «Приказ министра обороны № 1500» отменил обязательное ношение ремня с металлической пряжкой в армии РФ. Дело в том, что данный элемент одежды буквально калечил солдат.

Во времена СССР в армии появилось «правило двух пальцев», согласно которому между затянутым поверх кителя ремнём и туловищем военнослужащего можно было просунуть не более двух пальцев. Иначе ремень считался затянутым неверно. В эпоху Советского Союза данный «аксессуар» таким образом должен был носить каждый солдат.

Некоторые считают, что ремень исключили из комплекта военной формы, так как из-за него в куртке сминался утеплитель, задирались края находившейся под курткой одежды. Также со временем пропала его практическая значимость: снаряжение, крепившееся к ремню, переместили в разгрузочные жилеты.

Одной из главных причин отказа от ремня является его вред для здоровья военного. Британский исследователь, доктор Хилари Джонс установил, что периодическое сдавливание может привести к возникновению серьёзных заболеваний мочевого пузыря и пищеварительного тракта.

Издание «Telegraph» пишет, что подобная скованность негативно влияет на тазобедренные суставы, вызывая растяжение суставных капсул, а еще ремень негативно воздействует на особо уязвимые печень и селезёнку.