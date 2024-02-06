Ленин и Apple: как музей в Горках вошел в историю компании Стива Джобса

6 февраля 1949 года в Горках открылся мемориальный Дом-музей В.И. Ленина.

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После смерти Ленина его квартира в доме бывшей помещицы Морозовой была музеефицирована - обстановка, предметы быта - все сохранялось в том виде, как было "при Ильиче". Но для широкой публики последнее место жизни Ленина было недоступно. В 1938 году было принято решение открыть в Горках мемориальный музей, началась научная работа. Но исполнению этого решения помешала война. В 1941 году руководство страны приняло решение о сохранении зданий - они были замаскированы для защиты от налетов фашистской авиации.

После войны работы по созданию музея были возобновлены и 75 лет назад музей принял первых посетителей.

Маскировка Северного флигеля усадьбы Горки. 1941 г.

Директор музея Михаил Борисович Татаринов в автобиографии вспоминает об этом так (орфография сохранена):

"В 1946 г., по рекомендации ЦК Партии, был назначен директором дома - музея В.И. Ленина в Горках. К этому времени все музейные ценности и мебель возвращались из эвакуации. Парк был запущен, нужно было подготовить музей к открытию к 25-летию со дня смерти В.И. Ленина.

Была проделана большая работа: приведён в порядок парк, восстановлены пруды, отреставрирована бытовая обстановка в домах, вся описана, зафотографирована в том состоянии, как было при жизни Владимира Ильича, подготовлена экспозиция. Кроме этого были собраны в архивах, библиотеках, записаны со слов местных жителей - 118 воспоминаний о жизни В.И. Ленина в Горках".

За первый год музей Ленина в Горках посетили 58 322 человека.

Дом-музей В.И. Ленина в Горках. Фотография 1940-х гг.

В 1985 году к 70-летию Октябрьской революции, в Горках Ленинских начали строительство нового здания Музея В.И. Ленина. Несмотря на то, что это был год начала перестройки, денег на иделогию тогда не жалели. Буквально накануне распада СССР в стране появились монументальные музейные здания в Ульяновске, Куйбышеве, Казани, Алма-Ате, Фрунзе и Красноярске, Киеве… Музей Ленина в Горках, как планировалось, должен был стать флагманом - превзойти все остальные и стать главным идеологическим центром в стране.

Интересный факт, который сейчас кажется невероятным, но именно в Горках было решено создать первый мультимедийный музей СССР. В процессе разработки возник вопрос - на каких устройствах будут работать эти мультимедийные экспозиции. В середине восьмидесятых в СССР выпускался первый серийный компьютер Агат, который был разработан на базе Apple II Plus, он работал на операционной системе Apple DOS 3.3. Но его мощности было недостаточно для запуска аудиовизуальных эффектов.

И вот тогда-то советские чиновники поняли, что им не обойтись без молодого американского специалиста в области электроники.

Привезти Apple II удалось с помощью британской фирмы Electrosonic, которая разработала ПО для музея Ленина.

Эти пионеры - одни из первых посетителей мультимедийной экспозиции в Горках Ленинских

Официально Electrosonic не поставляла в СССР Apple II и ПО. По документам все разработки осуществляла советская компания Cascade. Однако на пульте управления до сих пор можно увидеть фирменный логотип поставщика - Electrosonic.

Российская газета

Оформителям удалось создать здесь музей будущего, обращаясь главным образом не к разуму человека, как это было принято ранее, а к его чувственному восприятию при помощи мультимедийных установок. Этот прорыв в музейном деле произошел в период перелома хода истории России. Задумываясь главным идеологическим центром, Музей В.И. Ленина в Горках стал последним ленинским мемориалом, "лебединой песней" монументальной пропаганды.

В то время как прекратили свое существование многие историко-революционные музеи страны, в тяжелые 90-е годы, когда шла полная смена ориентиров и поиск дальнейших путей развития, этот шедевр партийной власти стал музеем музея, памятником советскому государству, которых в нашей стране осталось очень мало.

Так уж вышло, что эталон монументальной пропаганды, связанный с именем Ленина оказался связан и с именем революционера от электроники Стива Джобса. Увидеть один из первых компьютеров Apple можно в экспозиции музея.

220 гектаров территории

200000 посетителей ежегодно7

0000 единиц музейного фонда

4500 лет самому старому экспонату - топору фатьяновской археологической культуры

200 лет архитектурно-парковому ансамблю и усадьбе Горки, в которой полностью сохранилась коллекция предметов интерьера, скульптуры и живописи конца XVIII-начала XX в.

800 лет одному из старейших памятников природы парка дубу

50 музейных программ и тематических экскурсий

12 выставочных проектов ежегодно Сегодня музей-заповедник "Горки Ленинские" - это:

А также развитая инфраструктура:

парковая зона, точки уличной торговли, лыжные трассы, освещенные прогулочные зоны, гостиничный комплекс и кафе.

В рамках юбилея откроется выставка подарков музею и состоится торжественный прием сотрудников ветеранов.