В какую стратегическую игру тысячи лет назад играли в Африке

Ряды лунок, выдолбленных в скалах, были обнаружены на территории рядом с доисторическими объектами в Кении. Ученые считают, что это могли быть поля для игр из группы манкала, сообщил Йельский университет (США).

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Ученый Йеля Вероника Ваверу была приглашена в центральную Кению два года назад, после того как местные краеведы-любители обнаружили у туристов доисторические каменные топоры, вынесенные из заповедника Lewa Wildlife Conservancy. Стоянки первобытных людей здесь никогда раньше не раскапывались и не датировались.

Сотрудник заповедника, который показывал территорию американке, как выяснилось, знал о множестве доисторических памятников: в том числе, о 19 погребальных пирамидах и примерно 20 странных вырубках в скалах. Эти вырубки представляли собой ряды отверстий, судя по эрозии, сделанных в разное время.

«Некоторые ямы превратились в оспины. Другие были достаточно глубокими, чтобы в них можно было удобно положить горстку камней. По мнению Ваверу, древние люди использовали их для манкала — стратегической игры для двух игроков, в которую до сих пор играют как в настольную во всем мире», — отмечают в университете.

И действительно, есть данные, которые доказывают древность игры этого семейства: вероятно, они возникли несколько тысяч лет тому назад, так как элементы для них были обнаружены в руинах памятников Древнего Египта и на объектах в других регионах Африки.

Учитывая, что в обследованном районе Кении игровые доски находятся там же, где и 19 погребальных пирамид, возможно, они каким-то образом связаны. Может быть, их объединял какой-то сейчас неизвестный ритуал. Во всяком случае, местные жители умеют играть в манкалу — в том числе, делают это во время выпаса скота.

По оценкам археолога, история игры в манкалу в регионе может насчитывать даже 10 000 лет.