В какую стратегическую игру тысячи лет назад играли в Африке

Поля для стратегических игр нашли в скалах Кении. Возможно, их высекли тысячи лет назад
Ряды лунок, выдолбленных в скалах, были обнаружены на территории рядом с доисторическими объектами в Кении. Ученые считают, что это могли быть поля для игр из группы манкала, сообщил Йельский университет (США).
Ученый Йеля Вероника Ваверу была приглашена в центральную Кению два года назад, после того как местные краеведы-любители обнаружили у туристов доисторические каменные топоры, вынесенные из заповедника Lewa Wildlife Conservancy. Стоянки первобытных людей здесь никогда раньше не раскапывались и не датировались.
Сотрудник заповедника, который показывал территорию американке, как выяснилось, знал о множестве доисторических памятников: в том числе, о 19 погребальных пирамидах и примерно 20 странных вырубках в скалах. Эти вырубки представляли собой ряды отверстий, судя по эрозии, сделанных в разное время.
«Некоторые ямы превратились в оспины. Другие были достаточно глубокими, чтобы в них можно было удобно положить горстку камней. По мнению Ваверу, древние люди использовали их для манкала — стратегической игры для двух игроков, в которую до сих пор играют как в настольную во всем мире», — отмечают в университете.
И действительно, есть данные, которые доказывают древность игры этого семейства: вероятно, они возникли несколько тысяч лет тому назад, так как элементы для них были обнаружены в руинах памятников Древнего Египта и на объектах в других регионах Африки.
Учитывая, что в обследованном районе Кении игровые доски находятся там же, где и 19 погребальных пирамид, возможно, они каким-то образом связаны. Может быть, их объединял какой-то сейчас неизвестный ритуал. Во всяком случае, местные жители умеют играть в манкалу — в том числе, делают это во время выпаса скота.
По оценкам археолога, история игры в манкалу в регионе может насчитывать даже 10 000 лет.
«В этом месте всегда есть источник воды. Это может быть причиной того, что сюда пришли очень ранние предки человека. Люди заселяли эти земли снова и снова. Эта долина, полная игровых досок, похожая на древнюю аркаду. Учитывая состояние некоторых досок, я считаю, что люди играли там в эти игры очень давно. [Мы] склонны рассматривать жизнь в такие ранние времена как жестокую, скверную и короткую. Но, возможно, она заключалась не только в выживании», — говорит Виверу.