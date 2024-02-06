20 лет назад, 6 февраля 2004 года, был совершен один из самых страшных терактов в истории московского метро: террорист-смертник активировал мощную бомбу на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Взрыв, который произошел в час пик на Замоскворецкой линии, одной из самых загруженных в столичном метрополитене, унес жизни 41 человека, пострадали сотни пассажиров. Причем мощность взрывного устройства была столь велика, что многих жертв удалось опознать лишь с помощью генетической экспертизы. Историю страшного теракта и его расследования вспомнила «Лента.ру».

6 февраля 2004 года, 8:30 утра. На станцию метро «Автозаводская» в сторону центра прибывает поезд по маршруту №117. Вагоны в час пик забиты под завязку — там находится примерно 1,5 тысячи пассажиров. Первый вагон переполнен — и опаздывающим приходится с трудом втискиваться во второй.

Именно там, во втором вагоне, находится неприметный молодой человек из Карачаево-Черкесии, 20-летний Анзор Ижаев, который сел в поезд на станции «Кантемировская». Никто из пассажиров не догадывается, что в рюкзаке за спиной Ижаева — взрывное устройство, мощность которого специалисты позже оценят в три килограмма в тротиловом эквиваленте. И вскоре после отправления с «Автозаводской», когда состав уже мчится по тоннелю в направлении станции «Павелецкая», раздается оглушительный взрыв.

***

Бомба в рюкзаке Ижаева сработала у первой двери второго вагона: взрывная волна разворотила его, сорвав кусок крыши и впечатав его в потолок тоннеля. Следующий, третий вагон, буквально сложился в гармошку. Сразу после взрыва машинист депо «Сокол» Владимир Горелов применил экстренное торможение.

Своей молниеносной реакцией машинист Горелов спас много жизней: дело в том, что внутри второго вагона после срабатывания бомбы вспыхнул пожар. И если бы состав после взрыва еще некоторое время продолжил двигаться в тоннеле на скорости под 80 километров в час, огонь бы разгорелся.

К счастью, этого не произошло — и благодаря оперативности машиниста, и из-за срабатывания противопожарной системы поезда. Когда он остановился, Владимир Горелов пошел осматривать состав.

Я должен был осмотреть весь состав, поэтому вышел в первый вагон и пошел ко второму. Торцевой двери во втором вагоне не было — ее выбило в первый вагон. Не было света. То, что я там увидел, — это был шок. Груды человеческих тел навалены друг на друга, крики о помощи. Пассажиры словно попали в мясорубку Владимир Горелов машинист

Выжившие были абсолютно дезориентированы: многие из раненых оказались буквально погребены под останками погибших. При этом для пассажиров в тоннеле сохранялась еще одна угроза — контактный рельс: любое прикосновение к нему из-за высокого напряжения грозило летальным исходом.

Началась паника, крики. Кто-то пытался выбраться и бежал по тем, кто лежал. Я тоже лежала, и кто-то прошел прямо по мне. Из соседнего вагона, того, где произошел взрыв, долетали безумные голоса — женские, мужские, слышны мольбы о помощи. Там умирали, это было очевидно Анна пассажирка третьего вагона

Второй вагон поезда, взорванный на перегоне московского метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». 6 февраля 2004 года

Машинист Горелов поспешил связаться с диспетчером Галиной Балаболичевой: он рассказал о ЧП и попросил срочно отключить контактный рельс на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Действовать нужно было быстро — тоннель заволокло ядовитым удушливым дымом.

Спасаясь от него, выжившие закрывали лица шарфами и платками, которые смачивали тем, что было под рукой. Несколько минут спустя диспетчер подтвердил — высокое напряжение снято. Машинист открыл двери поезда и сотни пассажиров хлынули в тоннель.

«Мы шли по трупам»

К счастью, уцелевшие пассажиры поезда не поддались панике: по команде машиниста Горелова больше тысячи человек по тоннелю двинулись к станции «Автозаводская», до которой было около 300 метров.

Мы шли, как мне показалось, по трупам. Тротуар [тоннеля — прим. «Ленты.ру»] был буквально устлан ковром из окровавленных кроссовок, шапок, сумок, очков, кошельков, среди которых были разбросаны оторванные руки и ноги Ирина пассажирка взорванного поезда

Пассажиры первого вагона оказались в куда более сложной ситуации: многим из них пришлось покидать поезд через кабину машиниста, а затем идти по тоннелю несколько километров в другую сторону — до станции «Павелецкая». Между тем семеро пассажиров решили остаться в тоннеле и, не дожидаясь спасателей, попытаться помочь тем, кто не мог идти.

Один из пострадавших при теракте на перегоне московского метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». 6 февраля 2004 года

Среди этих добровольцев был 19-летний студент, будущий врач-травматолог Виктор Чегодаев и подполковник МЧС Сергей Кавунов. Последнего спасло чудо: он хотел зайти во второй вагон, но обознался, увидев в третьем вагоне женщину, похожую на его жену, — и заскочил туда. Картина, которая предстала перед добровольцами, повергала в ужас.

Все сиденья и пол усеяны человеческими телами и просто кусками мяса. Это были даже не оторванные руки или ноги, не фрагменты тел, как их называют. Просто куски мяса и окровавленной одежды Анна пассажирка третьего вагона

Пока выжившие пассажиры покидали тоннель, на поверхности ограничили движение около обеих станций, оставив проезд только для оперативных служб. К «Автозаводской» и «Павелецкой» прибыли 60 машин скорой помощи, пять бригад Центра экстренной медицинской помощи Москвы и три группы федерального Центра медицины катастроф «Защита».

Один из пострадавших при теракте в московском метро 6 февраля 2004 года. Городская клиническая больница №7

Пострадавших доставили в несколько столичных больниц, включая Институт скорой помощи имени Склифосовского. В основном пассажиры получили черепно-мозговые и баротравмы, ожоги, а также ранения мелкими металлическими предметами и осколками.

Тем пострадавшим, кому не требовалась госпитализация, — в основном с небольшими резаными ранами — оказывали помощь в медпункте, организованном на площади Павелецкого вокзала.

Как теракт 6 февраля 2004 года повлиял на движение транспорта в Москве: справка «Ленты.ру» В день теракта движение на Замоскворецкой линии столичного метрополитена оказалось парализовано в обоих направлениях: некоторым из пассажиров пришлось провести несколько часов в поездах, остановленных на перегонах. Чтобы избежать транспортного коллапса, столичные власти запустили 130 автобусов. Они стали курсировать между станциями метро «Красногвардейская» и «Павелецкая». Кроме того, дополнительные поезда были запущены на Серпуховско-Тимирязевской и Каховской линиях метрополитена. К 10:30 было восстановлено движение поездов от «Речного вокзала» до «Новокузнецкой». А четыре часа спустя, в 14:30, началось движение на перегоне «Красногвардейская» — «Орехово». Начиная с 18:00 поезда стали ходить и на перегоне «Павелецкая» — «Автозаводская». Позже ущерб, который теракт причинил московскому метрополитену, оценили в четыре миллиона рублей.

«От мужа остался только паспорт»

Еще до прибытия спасателей пассажиры-добровольцы сумели достать из поврежденных вагонов семерых раненых. Вскоре на место событий прибыли девять поисково-спасательных отрядов (в том числе от «Центроспаса»): специалисты с двух станций поспешили к поезду. Кроме того, десять пожарных расчетов к 10:30 полностью потушили огонь в тоннеле.

Сотрудники экстренных служб у станции «Автозаводская». 6 февраля 2004 года

В 11:25 спасатели объявили, что все выжившие покинули тоннель, — однако поспешили. В итоге последнего раненого нашли около вагона в 13:00: мужчине пришлось ампутировать руку, но он выжил. Многим казалось настоящим чудом, что уцелели и некоторые пассажиры, находившиеся рядом с террористом.

Говорят, что мы попали в мертвую зону: там взрывная волна расходится на две части, поэтому мы остались живы. Но это не мертвая, это живая зона оказалась Светлана Павлова пассажирка второго вагона

Тела тех, чьи жизни унес взрыв, и найденные на его месте останки доставили в травматологическое отделение №4 Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, больше известное как Лефортовский морг.

К слову, одним из тех, чью жизнь унес теракт в метро, стал Егор Деев, который в 2003 году пытался попасть на рок-фестиваль «Крылья» в Тушино. Там, на входе, себя взорвали две террористки. В 2003 году Деева спас случай — на фестиваль он не попал, но год спустя мужчине не повезло.

От моего мужа не осталось ничего, кроме обгоревшего паспорта Анна вдова Егора Деева

Страшный теракт лишил жизни 41 человека: кроме москвичей среди них оказались жители Калужской, Ярославской и Тамбовской областей, Краснодарского края, Башкирии, а также граждане Молдовы и Армении. Ранения получили около 250 человек, самому юному из которых было всего девять лет. 9 февраля 2004 года власти Москвы объявили днем траура.

Семьям тех, чьи жизни унес взрыв в метро, выплатили по 100 тысяч рублей, тяжело раненным пассажирам — по 50 тысяч рублей, а тем, кто пострадал, но избежал госпитализации — по три тысячи рублей. Кроме того, тем 40 пассажирам, чье имущество пострадало при теракте, выплатили до десяти тысяч рублей в одни руки.

«Будет вам сегодня праздник»

Работать по делу о теракте на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» сотрудники правоохранительных органов начали в день его совершения. Во всех российских городах с метрополитеном ввели план «Ураган» — на работу экстренно вызвали правоохранителей, находившихся на отдыхе.

При этом все службы метрополитенов привели в состояние повышенной готовности

В Москве взрывотехники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проверили поезд и тоннель, в котором был совершен теракт, на наличие других бомб. Когда перегон признали безопасным, следственная группа начала осмотр места происшествия. Затем искореженные вагоны отогнали в депо «Замоскворецкое».

Прокуратура возбудила уголовные дела по статьям 105 («Убийство») и 205 («Терроризм») УК РФ, а их расследованием занялась следственная бригада из сотрудников ведомства, ФСБ и МВД.

Милиционеры у закрытого входа на станцию «Автозаводская». 6 февраля 2004 года

Очень быстро удалось составить фоторобот первого подозреваемого — мужчины средних лет в темной одежде. Незадолго до взрыва он спустился на станцию «Автозаводская» в компании двух женщин кавказской внешности с чемоданами в руках.

О нем оперативникам рассказала одна из кассирш метро: по ее словам, покупая билет, пассажир выругался и произнес странную фразу — «Будет вам сегодня праздник».

Но его причастность к теракту не подтвердилась

Между тем президент Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Аслан Масхадов в первые часы после теракта опроверг причастность к произошедшему своих людей. Однако вскоре на одном из сайтов чеченских сепаратистов все же появилось сообщение о взрыве в Москве.

Его автором выступил некий Лом-Али Чеченский, назвавшийся лидером террористической группировки «Мюриды Газавата». Он заявил, что устроил теракт в московском метро вместе со своими сторонниками, но эта информация не подтвердилась.

В республике нет группировки «Мюриды Газавата». Информация о ней, по всей видимости, — это пропагандистская утка боевиков Руслан Ацаев в 2004 году — пресс-секретарь МВД Чечни

«В магазине я купил тысячу болтов»

Как установило следствие, настоящими организаторами и исполнителями теракта в московском метро оказались участники ваххабитской группировки «Джамаат моджахедов Карачая» — амир Идрис Глоов (он выполнял роль куратора), Мурат Шаваев и Абду-Салям (Тамбий) Хубиев. Все они поддерживали Чеченскую Республику Ичкерия (ЧРИ).

Хубиев обучался минно-взрывному делу в центре «Кавказ», который курировал Амир ибн аль-Хаттаб — один из самых жестоких полевых командиров двух чеченских войн, считавшийся российским террористом номер один

Хубиев участвовал в бое в Аргунском ущелье в марте 2000 года — тогда погибли 84 российских десантника 6-й роты 76-й воздушно-десантной дивизии.

Три года спустя, в августе 2003 года, террорист готовил взрывы на автобусных остановках в Краснодаре, унесшие жизни четырех местных жителей. Именно Хубиев, который снял квартиру на Бирюлевской улице в Москве, собрал там самодельное взрывное устройство (СВУ) для теракта в московском метро. Часть компонентов для бомбы он достал сам.

В хозяйственном магазине у метро «Щукинская» я купил пластмассовое ведро. Там же в ларьке — пластилин и черный рюкзак. Но он не подошел, и я взял другой — в универмаге «Московский». В магазине на Каширском шоссе я купил тысячу болтов Из показаний террориста Тамбия Хубиева

Другие компоненты для СВУ, по словам Хубиева, ему помог достать еще один участник «Джамаата моджахедов Карачая», бывший ведущий специалист отдела службы судебных приставов Минюста России, 29-летний балкарец Мурат Шаваев. Мощность бомбы составила около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.

Исполнителем теракта стал попавший под влияние ваххабитов 20-летний Анзор Ижаев из карачевского аула Терезе. По данным следствия, он прошел курс подготовки у террориста Ачимеза Гочияева, который в середине 90-х готовил боевиков в Карачаевске. А весной 2003 года 19-летний Ижаев попал в отряд печально известного полевого командира Шамиля Басаева.

Там боевиков не только учили воевать, но и присматривались, кто будет наиболее подходящей кандидатурой на роль террориста-смертника, кто настолько фанатичен. Ижаев в этом направлении подавал наибольшие надежды по сравнению с остальными — вот его и использовали Михаил Лапотников в 2004 году — старший следователь по особо важным делам управления Генпрокуратуры РФ по Северному Кавказу

Полевой командир Шамиль Басаев (слева)

«Он понял всю пагубность терроризма»

В отряде Басаева Анзор Ижаев находился вплоть до октября 2003 года — и был весьма дружен с боевиком Абдуллой (Владимиром) Ходовым, будущим участником захвата школы в Беслане. 30 января 2004 года Ижаев прибыл в Москву поездом из Нальчика и в течение недели готовился к будущему теракту.

В назначенный день Ижаев спокойно надел рюкзак, сунул в уши плеер, сел в поезд и в оговоренный момент переключил тумблер Из показаний террориста Тамбия Хубиева

К моменту теракта Ижаев уже находился в федеральном розыске за связь с бандой Басаева. Установить личность смертника помогла экспертиза: среди сотни собранных в тоннеле фрагментов тел специалисты выделили пять с неизвестной принадлежностью. Среди них были фрагменты лица и шеи. Затем, используя образцы крови матери Анзора, эксперты провели генетическое исследование, которое показало, что останки на 99,9 процента принадлежат Анзору Ижаеву.

Между тем задержать подельников смертника сразу не удалось.

Первым из тех, на чей след вышли правоохранительные органы, стал Идрис Глоов

Его ликвидировали в марте 2004 года, когда он на машине вез в Ставрополь взрывчатку для новых терактов. А Хубиев вместе с Шаваевым 31 августа 2004 года успели устроить в Москве еще один взрыв — у метро «Рижская»: тогда погибли восемь человек, а еще 50 получили ранения. Причем в роли террористки-смертницы выступила вдова Идриса Глоова.

Вскоре после задержания Хубиев признался в терактах, но его подельник Шаваев до последнего отрицал свою вину. Впрочем, это его не спасло: 2 февраля 2007 года 29-летний Хубиев и 31-летний Шаваев получили пожизненные сроки. Такой же приговор вынесли их подельнику Муслиму (Максиму) Панарьину, причастному к теракту у метро «Рижская».

Суд также обязал троих осужденных выплатить потерпевшим компенсацию в размере семи миллионов рублей.

Только Хубиев полностью и искренне признал свою вину и выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших. По его словам, после Беслана он понял всю пагубность терроризма Игорь Трунов адвокат пострадавших при теракте в московском метро 6 февраля 2004 года

Мосгорсуд. На скамье подсудимых — обвиняемые Мурат Шаваев (слева), Тамбий Хубиев (в центре) и Максим Панарьин (справа)

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После взрыва на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» система безопасности в московском метро серьезно изменилась. Стали появляться колонны экстренного вызова, а в мае 2005 года был создан единый ситуационный центр, координирующий работу самых разных подразделений московского метро, в том числе в экстренных ситуациях.