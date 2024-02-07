В центре Лондона найдено погребальное ложе для пиров на том свете

Археологи обнаружили в центре Лондона дубовое погребальное ложе, возможно, устроенное для одного из первых римских поселенцев на территории Британии. Оно полностью сохранилось, несмотря на возраст в 2000 лет, сообщает Музей археологии Лондона (Великобритания).

© Музей археологии Лондона

Лондон был основан в середине I века нашей эры римлянами, однако многие его районы не обследованы археологами. В том числе участок, где сейчас ведутся раскопки: он был постоянно застроен с Великого лондонского пожара 1666 года. Ученые получили возможность изучить территорию только сейчас, в преддверии строительства нового офисного здания.

«Наши раскопки выявили 2000-летнюю историю этого места. В том числе, сделаны несколько интересных открытий. Что мы нашли? Невероятно редкое римское погребальное ложе — это первое полное погребальное ложе, найденное в Британии!», — сообщает музей.

Ложе представляет собой конструкцию наподобие современной кровати. Оно изготовлено из высококачественного дуба, имеет резные ножки и собирается легко, как мебель из «Икеи», — только для скрепления деталей вместо саморезов используются небольшие деревянные колышки.

Музей археологии Лондона (Великобритания)

«Ложе разобрали перед тем, как положить в могилу, но, возможно, использовали, чтобы принести усопшего к месту похорон. Вероятно, его оставили в могиле, так как считали, что оно понадобится в загробной жизни. Дело в том, что на надгробиях по всей бывшей территории Римской империи фиксируются резные изображения умерших, лежащих на диване или кровати и пирующих, как если бы они были живы», — отмечают в музее.

Стоить пояснить, что римляне переняли от греков манеру вкушать яства в хорошей компании и лежа. Был особый порядок, как и какие ложа выставлять вокруг стола, кто и на каком должен возлежать во время трапезы.

В слое того же периода, что и ложе, найдены останки людей — очевидно, в римский период здесь было кладбище. Рядом с погребенными найдены личные предметы: стеклянный флакон, подчеркивающие высокий статус украшения с гагатовыми и янтарными бусинами. А также лампа с изображением побежденного гладиатора — и это позволяет ученым отнести кладбище к самому раннему римскому периоду в Британии: к 48-80 годам нашей эры.

«Мы знаем, что римляне хоронили своих мертвецов вдоль дорог, за пределами городских центров. Поэтому не было большим сюрпризом обнаружить захоронения на этом месте, которое в римский период располагалось в 170 метрах к западу от городских стен и рядом с главной римской дорогой. Однако уровень сохранности, с которым мы столкнулись, – и особенно обнаружение такого огромного количества деревянных находок – действительно поразил нас», — говорит руководитель раскопок Хизер Найт.