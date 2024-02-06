Как жил офисный планктон XIX века

В прошлом году в России отмечали 200-летие со дня рождения великого драматурга. Этой дате был посвящен один из номеров журнала "Родина". Заместитель шеф-редактора, доктор философских наук Семен Экштут сделал актуальное интервью с Островским .

Кроме того, он дал комментарии к его пьесам. Коршунов из комедии "Бедность не порок" говорит, что его капитал 500 тысяч серебром. В переводе на современные деньги это 567 миллионов рублей. Герой "Доходного места" Жадов живет на 10 рублей. "Десять целковых - это 10 рублей серебром. Не разгуляешься! По рыночной цене металла - 11 340 рублей в реалиях 2023 года. Так живет офисный планктон 19-го века. У чиновников, имеющих "безгрешные доходы", жизнь совсем другая", - заметил Экштут.