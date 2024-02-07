Никакого брака, вечные чувства: история любви Симоны де Бовуар и Жан-Поля Сартра

Эту историю любви вряд ли можно назвать классической: Симона и Жан-Поль никогда не были женаты и даже не жили вместе, но смогли пронести чувства через десятилетия и стать одной из самых обсуждаемых пар своего века.

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Студенческая любовь

Юная студентка Сорбонны Симона де Бовуар была одной из самых ярких и талантливых на своем курсе. А еще невероятно хорошенькой, смешливой, привлекательной. Казалось, что может привлечь такую девушку в тихом, неприметном Жан-Поле Сартре. Но Симона уверяла, что в нем увидела своего двойника: человека, который мыслит так же, как она, видит мир ее глазами, тонко чувствует искусство.

В философском конкурсе вуза Жан-Поль занял первое место, а его возлюбленная —второе. Они были достойными соперниками, единомышленниками и с первой встречи не представляли жизни друг без друга.

Никакого брака

И Симона, и Жан-Поль относились к браку с презрением, поэтому вместо официального закрепления отношений решили создать «Манифест любви». В нем де Бовуар и Сартр договаривались о том, как будут взаимодействовать.

Они договорились, что будут делить жизнь, бюджет, идеи, но физически оставаться свободными людьми, которые могут встречаться с другими.

Несколько лет Симона и Жан-Поль жили в разных городах, но ежедневно переписывались, а когда снова оказались рядом, продолжили находиться в разных квартирах.

Сартр знакомил с Симоной всех подружек, но признавался, что никогда не чувствовал любви или привязанности ни к кому, кроме де Бовуар.

Когда во время войны Жан-Поля призвали в армию, Симона взяла на себя заботу о его любовницах Ольге и Ванде. А после завершения войны философы стали известны во всем мире

Они любили путешествовать, встречались с известными людьми, предавались утехам и наслаждались жизнью. Вот только годы брали своё и, когда Сартр на склоне лет почти ослеп, он объявил об уходе из литературы, не смог больше покорять женщин, зато обрел новое занятие для комфортного времяпровождения – спиртные напитки и транквилизаторы. В интервью он признавался: спиртное в паре с таблеткой заставляет его соображать быстрее. Его слова немало шокировали даже Симону.

Де Бовуар помогала мужу читать и писать, а Сартр называл возлюбленную «глазами». После смерти Жан-