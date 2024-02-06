Нельзя подстригаться и завязывать узлы: приметы на 6 февраля
Сегодня православная церковь вспоминает блаженную Ксению Петербургскую, или, как ее называли, Ксению-полузимницу. А по народному календарю 6 февраля – Аксиньин день.
В эту дату, как и в другие дни года, было принято следовать поверьям и совершать определенные действия, которые должны были завлечь в дом добрых духов и отгородить домочадцев от нечисти. Как и обычно, 6 февраля наши предки в том числе внимательно следили за изменениями в погоде, так как считалось, что даже по незначительным деталям можно предсказать погоду на ближайшее будущее.
От каких действий сегодня лучше отказаться, а каким, напротив, стоит уделить время – в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 6 февраля
- Сегодняшний день не подходит для похода в салон: если подстричь волосы или ногти, то можно лишиться сил, здоровья и энергии, считали на Руси.
- То же самое касается перестилания постели, стирки белья и смены положения кровати: если совершить 6 февраля какое-либо из указанных действий, то они не лучшим образом скажутся на вашем самочувствии или состоянии домочадцев, верили наши предки. Запрет распространяется в том числе на ночевки вне своего дома.
- Кстати, о сновидениях: лучше не пересказывать их сегодня никому. Особенно, если снилось что-то неприятное, негативное, ведь таким образом можно претворить сон в жизнь, гласят поверья.
- Нельзя в Аксиньин день сидеть без дела, так как ленивых ждет только неудача.
- Запрещается завязывать узлы, так как можно "привязать" к себе нечисть, от союза с которой, как несложно догадаться, не будет ничего хорошего.
- Лепить и готовить пельмени сегодня тоже не рекомендуется. Впрочем, как и заниматься приготовлением вина, браги и кваса. В первом случае ослушавшегося запрета ждет бедность, а во втором – время будет потрачено впустую.
Что можно делать 6 февраля
- На Руси в Аксиньин день было принято выпекать хлеб, угощать им близких людей и соседей.
- Как следует из вышенаписанного, сегодня, как, впрочем, и во многие другие дни, полагалось трудиться, занимать себя чем-то полезным. Считалось, что тех, кто хорошо потрудятся, ждут удача, успех и достаток.
- Если наметилось пиршество, то за стол первыми должны садиться представители старшего поколения.
Народные приметы 6 февраля
- Солнечная погода сулит теплую комфортную весну. То же самое касается и звездного неба.
- Скорую весну предвещают в том числе облака, если их 6 февраля мало, и висят они высоко в небе.
- А вот метель, напротив, намекает на то, что зима простоит еще долго.
- Отсутствие ветра в этот день говорит о том, что вторая половина лета выдастся сухой.
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