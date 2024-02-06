Нельзя подстригаться и завязывать узлы: приметы на 6 февраля

В эту дату, как и в другие дни года, было принято следовать поверьям и совершать определенные действия, которые должны были завлечь в дом добрых духов и отгородить домочадцев от нечисти. Как и обычно, 6 февраля наши предки в том числе внимательно следили за изменениями в погоде, так как считалось, что даже по незначительным деталям можно предсказать погоду на ближайшее будущее.