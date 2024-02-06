Конфликт в Приднестровье: как генерал Лебедь предотвратил войну

После распада СССР дали о себе знать многие межнациональные конфликты, о которых в годы советской власти предпочитали молчать. В Нагорном Карабахе, Абхазии и Осетии дошло до вооружённого противостояния. А вот в Приднестровье градус напряжённости удалось снизить. Фактически, для этого требовалось только нарушить приказ командования.

© Русская семерка

В 80-х годах в Молдавии всё чаще стали говорить об объединении с Румынией. Естественно, данная идея не могла понравиться тем, кто проживал в Приднестровье, регионе, где преобладало русскоязычное население. Ситуация постепенно ухудшалась, разногласия усугублялись.

В конце июня 1992 года в Тирасполь под именем полковника Гусева прибыл генерал Александр Лебедь. Он должен был разобраться в довольно непростом вопросе. Офицеры штаба 14-й гвардейской общевойсковой армии, базировавшейся в Приднестровье, отказались подчиняться командующему, генералу Юрию Неткачёву. Подчинённые обвинили его в работе на Министерство обороны Республики Молдова. Лебедь имел расширенные полномочия на подавление конфликта, чем и воспользовался.

Спустя всего несколько дней после приезда, а именно 27 июня, Лебедь был назначен командующим 14-й армии. Хотя и до своего официального назначения он без дела не сидел. Действуя через голову командующего Неткачёва, которому уже никто не подчинялся, Лебедь вовсю отдавал приказы. От генерала требовались не только решительные, но и оперативные действия. Молдавская сторона упорно продолжала отказываться от переговоров.

При этом в Кремле надеялись на мирное урегулирование конфликта. Министр обороны России Павел Грачёв отдал прямой приказ «не открывать огонь», наивно полагая нейтралитетом заставить молдавские власти изменить свою позицию.

Генерал Лебедь придерживался другого мнения относительно того, какой должна быть позиция Москвы. Он приказал осуществить мощный артиллерийский удар в 50-ти метрах от частей и объектов армии Молдовы. Вечером 4 июля на пресс-конференции «бунтарь» объяснил своё решение:

«Армия будет продолжать сохранять нейтралитет, но это будет вооружённый нейтралитет. Мы достаточно сильны для того, чтобы дать отпор кому угодно. Сущность этого вооружённого нейтралитета будет состоять в том, что, пока нас трогать не будут, и мы никого трогать не будем».