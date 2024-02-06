Неизвестный СССР. История процветания армянской общины в Азербайджане

Бакинские армяне – уникальная община, сформировавшаяся в особой среде и процветавшая в позднем СССР. Ее численность достигала 300 тысяч, это более 10 процентов жителей азербайджанской столицы.

Важной особенностью Баку стал многонациональный состав населения. Здесь, в отличие от преимущественно моноэтничного Еревана, проживали представители десятков народов. И хотя конфликты случались, город долгое время, судя по воспоминаниям его обитателей, сохранял дружелюбие и сотрудничество между людьми разной крови и веры.

Другой особенностью бакинской жизни сделалось развитие местной промышленности. Баку долгое время имел статус первого по значению нефтяного центра страны, затем переместился на второе место. Поэтому руководство СССР вкладывало сюда большие деньги, развивая промышленность, технологии и науку. Это предопределило уклад жизни и уникальные особенности как города в целом, так и местной армянской общины в частности.

Пока гуманитарная интеллигенция в разных регионах занималась поисками национальных ценностей и почвы, местные специалисты развивали производство и знания. Здесь особенно ценились не мутные и труднодоказуемые гипотезы о том, какой народ первым оказался в том или ином регионе, а способность создавать и использовать сложные приборы, работу которых можно проверить на практике. Причем, поскольку способности такого рода зависят не от происхождения, а от личных талантов, внутри соответствующих коллективов поддерживалась атмосфера многонационального сотрудничества. Хотя, стоит добавить, что традиционное уважение армян к образованию позволило продвинуться многим из них.

Каким был социально-классовый состав армянской общины?

Во-первых, армяне занимали сильные позиции в управлении промышленностью, наукой, образованием и медициной. Хотя местное руководство – партийное и государственное чиновничество – было азербайджанским, армянские управленцы среднего звена играли важную роль в экономике.

Во-вторых, армяне занимали значительные позиции в сфере квалифицированного труда. Многие врачи, учителя, инженеры и другие специалисты были армянами. Присутствие армян являлось весомым и среди квалифицированного промышленного рабочего класса.

Третий слой – самостоятельные рабочие-ремесленники. Весьма часто зажиточные жители Баку, желая отделать квартиру или построить дачу, нанимали армянских строителей, а чтобы пошить на заказ сапоги или платье, обращались к армянским портным и сапожникам.

Четвертый слой был тесно связан с третьим и быстро рос в численности и богатстве – зарождающаяся буржуазия. Самостоятельные рабочие, богатея, превращались в предпринимателей, накапливали капитал и нанимали работников. Приватизационные процессы в СССР начинались на Кавказе, что было показано социологом Георгием Дерлугьяном. Ремесленники становились цеховиками.

Армянская община Баку росла в численности и влиянии. Ее значение для азербайджанского общества и экономики было громадным. Однако появление карабахского национализма и сепаратизма, связанного с идеями Миацума – присоединения Карабаха к Армении – разрушило отношения между двумя народами. В результате известных печальных событий, почти все азербайджанцы покинули Армению, а почти все армяне выехали из Азербайджана.

Для армянской общины Баку невозможно представить трагедию больших масштабов. Мне довелось беседовать с протурецким националистом, который сказал следующее: «Мы были удивлены поведением армян, которые буквально уцепились за Карабах. Это было недальновидно, и привело к событиям, в результате которых они покинули Азербайджан. Мы удивлялись, как такой умный и энергичный народ не понимает такие простые вещи – вместо Карабаха они могли бы получить весь Азербайджан. Не в том смысле, что они захватили бы власть, но в том, что их община сегодня насчитывала бы миллион человек и имела колоссальное влияние во всех сферах и высокий уровень жизни».

Впрочем, тут надо сделать несколько оговорок.

Во-первых, армянский рабочий класс и трудящиеся специалисты не имели никакой власти и никогда не контролировали положение дел – от них ничего не зависело и не зависит. Многие армяне не были сторонниками сепаратизма.

Во-вторых, многие бакинские армяне негативно отнеслись к Карабахскому движению, прекрасно понимая, что вспышка национализма и попытка присоединить Карабах к Армении вызовет ответную реакцию. Они до сих пор критикуют сторонников Миацума, поскольку из-за этих событий бакинцы лишились привычной жизни и надежд.

Сепаратистские устремления не обязательно совпадают с пожеланиями большинства армян, но мнение обычных людей, работников, в таких условиях мало что значит. И так будет до тех пор, пока это большинство не проявит самостоятельную общественную активность.

Во время революции 1905-1907 годов армянские радикальные рабочие активисты вели войну с националистическим армянским Дашнакцутюном в Баку. Многие не желали подчиняться националистической или сепаратистской повестке, считая тюркоязычных трудящихся-мусульман своими братьями. Имя их лидера, погибшего в борьбе с дашнаками, анархо-коммуниста Севуни (Саркиса Келешьяна) сегодня известно только историкам. Для Севуни идеалом было не маленькое национальное государство, управляемое олигархами и верхушкой политических партий, а целый мир, новая цивилизация, раскинувшаяся по всему земному шару; мир, собранный из многонациональных коллективов работников, управляемых их собраниями (ассамблеями) и выборными советами делегатов (которых могут отозвать в любой момент), – ассоциация, напоминающая Парижскую Коммуну.

В современной Армянской Республике есть настроения, направленные против национализма. Особенно широко такие антинационалистические идеи распространены среди молодежи. Многие теряют интерес к национализму, не находя в нем никакого смысла и не видя в нем выгод лично для себя.

Уникальная история армянского народа связана, прежде всего, с достижениями ученых, поэтов, архитекторов и строителей, деятелей кино и политиков-революционеров-интернационалистов, таких как Севуни или лидер левых эсеров Прош Прошьян, т.е. с людьми, которые стремились к многонациональному обществу и сотрудничеству людей разных этносов.