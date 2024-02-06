Что Ельцин сделал с секретными документами Горбачёва

К концу декабря 1991 года первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв официально сложил с себя полномочия главы государства. Дела (в том числе некоторые секретные документы) он передал своему преемнику Борису Ельцину. Но вот что новый национальный лидер сделал с таким «презентом»?

Встреча двух президентов состоялась 23 декабря 1991 года. При историческом моменте изначально должны были присутствовать журналисты, но буквально в последний момент этому воспротивился Борис Николаевич.

«Ни в коем случае, никаких съёмок, иначе встречи не будет!», — заявил Ельцин.

Естественно, требование было выполнено.

Беседа Горбачёва и Ельцина продолжалась около 10 часов. Именно в ходе этого длинного разговора в руках Ельцина оказалась некая папка с секретными документами. По словам самого Михаила Сергеевича, внутри были материалы, посвящённые расследованию Катынского расстрела весной 1940 года. Якобы среди прочих документов «затерялась» и записка Лаврентия Берии, написанная в адрес Иосифа Сталина.

В ней Берия докладывал о содержащихся в лагерях польских военнопленных и предлагал всех их расстрелять. Слова же о расстреле лично были подчёркнуты Сталиным, после чего следовала приписка: «Постановление Политбюро». Как отмечал сам Горбачёв, на документе действительно были подписи членов Политбюро.

Ельцин стал обладателем ещё целого ряда интересных документов. Так, Михаил Сергеевич отдал карту к секретным протоколам пакта Риббентропа-Молотова от 1939 года. Кроме того, нашлись в архивных материалах, перешедших в руки нового президента, и документы об убийстве американского лидера Джона Кеннеди, отчёты КГБ по поводу его убийцы Ли Харви Освальда. Бумаги подтверждали, что советская сторона не имела никакого отношения к сенсационному убийству.