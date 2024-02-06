Почему в СССР не было четвертого класса

В истории советского образования было много экспериментов, а отсутствие четвертого класса в школе для многих оставалось загадкой.

«Рамблер» рассказывает, почему в школах Советского Союза не было четвертого класса.

В период с 1919 по 1931 год основная школа давала девять лет необязательного политехнического образования с упором на производственное обучение.

В результате реформы 1931 года были созданы десятилетние школы с обязательным семилетним обучением. Политехническое обучение было сокращено, но полностью не отменено.

Другая реформа образования, проведенная в 1958 году, увеличила срок обязательного обучения с семи лет до восьми, причем переход должен был завершиться к осени 1962 года, десятилетний курс был продлен до 11 лет, а в старших классах вновь был сделан упор на производственное обучение.

Однако уже в 1963 году обучение вернули к десятилетнему формату, а эксперимент признали провалившимся.

В 1969 году власти снова реформировали структуру школьного образования:

начальная школа сокращена c 1-го по 3-й классы;

неполная средняя школа с 4-го по 8-й классы;

средняя школа с 9-го по 10-й классы.

В старших классах дополнительный год образования давался на то, чтобы углубленно изучить школьные предметы. Полностью были переделаны и учебники.

Так было до 1984 года, когда власти решили вернуть четвертый класс в начальную школу. Обучение в средней было с пятого по девятый класс, а в старшей школе снова стало два класса

В 1987 году советское правительство начало новый эксперимент под влиянием тенденций в образовательных системах других стран. Власти сомневались в эффективности одиннадцатилетнего образования и начали предлагать родителям пропускать четвертый класс. Рекомендовалось остаться в четвертом классе только тем, кто не успевал освоить учебную программу.

Позже в СССР и вовсе отказались от четвертого класса, и после третьего класса все школьники сразу переходили в пятый. От такой системы отказались в 2001 году.

С 2001 года и по сей день система остается такой: