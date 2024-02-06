Кто научил русских носить нижнее белье

Кто научил русских носить трусы
Сегодня трусами никого не удивишь. Нижнее бельё – обычный элемент гардероба любого человека, поэтому даже трудно предположить, что когда-то кто-то мог обходиться без них. На самом же деле это так. По историческим меркам, трусы – это новинка, о которой не знали ничего аж до XVIII века. И всё благодаря церкви, которая считала эту одежду «дьявольской штучкой».
Окно в Европу
Историки моды утверждают – наши предки прекрасно чувствовали себя и без трусов. Женщины носили длинные рубахи, а мужчины портки. Такое нижнее бельё должно было быть обязательно белого цвета. Любой эксперимент с оттенком осуждался обществом, а человек, позволивший себе лишнего, тут же превращался в развратника.
На поток производство нижнего белья поставили только в 1932 году, когда при советской власти начала функционировать первая фабрика по пошиву мужских кальсон и женских панталон. Примечательно, что об этих предметах гардероба в Российской империи отлично знали ещё со времён Петра I, который и привёз их из Европы.
Женский взгляд
Женские трусы в привычном сегодня виде в моду ввела Коко Шанель. Она предложила использовать трикотаж для пошива тонкого белья, которое оставалось бы незаметным под короткими и обтягивающими нарядами.
А вот первый бюстгальтер появился благодаря стараниям американки Гош Саро. Ей пришла простая до безобразия идея разделить корсет на две части. Несколько лет спустя модель доработала русская эмигрантка Ида Розенталь, создав две чашечки.