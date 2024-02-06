Кто научил русских носить нижнее белье

Сегодня трусами никого не удивишь. Нижнее бельё – обычный элемент гардероба любого человека, поэтому даже трудно предположить, что когда-то кто-то мог обходиться без них. На самом же деле это так. По историческим меркам, трусы – это новинка, о которой не знали ничего аж до XVIII века. И всё благодаря церкви, которая считала эту одежду «дьявольской штучкой».

Окно в Европу

Историки моды утверждают – наши предки прекрасно чувствовали себя и без трусов. Женщины носили длинные рубахи, а мужчины портки. Такое нижнее бельё должно было быть обязательно белого цвета. Любой эксперимент с оттенком осуждался обществом, а человек, позволивший себе лишнего, тут же превращался в развратника.

На поток производство нижнего белья поставили только в 1932 году, когда при советской власти начала функционировать первая фабрика по пошиву мужских кальсон и женских панталон. Примечательно, что об этих предметах гардероба в Российской империи отлично знали ещё со времён Петра I, который и привёз их из Европы.

Женский взгляд

Женские трусы в привычном сегодня виде в моду ввела Коко Шанель. Она предложила использовать трикотаж для пошива тонкого белья, которое оставалось бы незаметным под короткими и обтягивающими нарядами.