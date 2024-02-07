Как мохнатая синяя жаба стала одним из символов Олимпиады в Сочи

10 лет назад в Сочи стартовала лучшая зимняя Олимпиада в истории.

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Постепенно и сочинская Олимпиада становится "древней" историей. Московской, когда в небо улетал "наш ласковый Миша", через год - 45 лет. Сочинская вроде бы еще не так отдалилась, но как ни крути - уже на двузначное число. С тех пор в спорте много чего произошло: допинговые скандалы, из-за которых несколько российских спортсменов лишились наград; выступление на следующих Играх в нейтральном статусе, а затем и вовсе отстранение от Олимпиад...

Но ведь сочинские Игры вошли в историю не только как спортивное соревнование - еще и как культурное событие. Так, на церемонии закрытия по техническим причинам одна из пяти светящихся снежинок не превратилась в олимпийское кольцо. В трансляции на Первом канале использовали кадры с генеральной репетиции, где все прошло по плану и снежинку-кольцо изначально увидели те, кто был на стадионе "Фишт". Но потом кадры с кольцами стали доступны всем. Кажется, получилось даже лучше.

РГ

В Роспатент даже подавали заявку на регистрацию товарного знака в виде четырех олимпийских колец со снежинкой вместо пятого.

Права на талисманы игр в Сочи - а ими выбрали Леопарда, Зайку и Белого Мишку - само собой, были зарегистрированы еще до Олимпиады. Главным любимцем стал Мишка, который напоминал о том, буром, из 1980-го. В 2014-м потомок тоже пустил слезу, прощаясь со зрителями и спортсменами, а вместе с ним прослезилась вся страна. Особенно всех растрогала Ксюша Невейкина: родители сняли видео, как дочь рыдает, прощаясь с Мишкой во время трансляции.

Так "Ксюша и Медведь" на какое-то время стали популярнее "Маши и Медведя".

Но у Олимпиады был еще и Зойч - лягушка, покрытая синим мехом. Без передних конечностей. С олимпийскими кольцами в глазах. Горнолыжной палкой во рту. Увенчанная короной. Это милое чудо-юдо стало абсолютным лидером рейтинга популярности талисманов по результатам интернет-голосования.

С именем тоже все было тонко - оно напоминало цифры 2014 - ZOI4. К тому же лягушка в русской культуре весьма популярна - она и царевна, она и путешественница. В общем, все сходилось. Идеальный талисман, который, как позже выяснилось, создал дизайнер Егор Жгун, был фаворитом в народном голосовании. Но в итоге, несмотря на лидерство, даже не попал во второй тур конкурса.

Иллюстрация Ивана Билибина // Корона над Зойчем - это отсыл к сказке про Царевну-лягушку

Позже глава оргкомитета Олимпиады в Сочи Дмитрий Чернышенко рассказал, что Зойч изначально задумывался как талисман для привлечения внимания к голосованию и просто не мог быть утвержден официальным талисманом Игр.