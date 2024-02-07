Какими наградами США и Великобритания удостоили самих себя за "победу над СССР"

По версии американских историков, холодная война продолжалась 46 лет - с 1945 (капитуляция Японии) и до 1991 года (распад СССР). Именно эти даты выбиты на британских и американских медалях, которые обычно называют "за победу в холодной войне". Хотя термин Victory (победа) не употребляется. Это как бы нечто само собой разумеющееся.

© dzen.ru/poznavatelnoetv // Американская версия медали за доблестную службу в годы холодной войны

Кто победил

В нашей стране принято считать, что Запад устами Черчилля объявил нам войну в марте 1946 года. Фактически противостояние армий стран НАТО и Варшавского договора завершилось в 1989 году. Но только в январе 1992 года президент США публично заявил: "С помощью Бога Америка победила в холодной войне!".

Термин cold war придумал писатель-фантаст Дж. Оруэлл. Поэтому участие Бога на стороне США отнесем к фантастике. Объявив себя "победителями", американцы еще четверть века спорили, какой медалью себя наградить. В итоге отчеканили две: британскую и американскую версии.

В США, в нацгвардии Техаса и Луизианы это официальная награда, на Аляске тоже, но только там не медаль, а лента. А в американской армии это не госнаграда, а памятная ветеранская медаль. Если служил в годы холодной войны, то можешь получить сертификат и купить медаль.

В сертификате черным по белому написано, что это свидетельство признания заслуг в cold war. Но кого они победили в этой войне почему-то умалчивают.

И вновь продолжается бой

Британцы - те проще. На их версии медали все видишь своими глазами. Вот стоит брутальный британский лев, в небе хищно парит американский орел. Зверь и птица атакуют медведя с ракетой в лапах. Для совсем тупых британцев подсказка: серп и молот, т.е. медведь вражеский, из СССР.

Вроде логично: противостояли два блока, готовились к ядерной войне. И вот Варшавского договора нет, а НАТО сохранилось. За кем победа? Понятно. Но... Еще раз вглядимся в британскую медаль. А медведь ведь не повержен. Стоит! Да, конечно, в перестройку мы развалили часть ВПК, утратили уникальные технологии и своими руками взорвали СС-20. Ликвидировали неуловимые "ядерные поезда" и пр. И нет у нас больше союзников по Варшавскому договору, дезертировали. Но медведь поля боя не покинул и ракету держит. Так почему кто-то решил, что нас победили? Обманули - да. Но "обман" и "победа" не синонимы.

Это я к тому, какие сейчас соблазны у "победителей в холодной войне". На фронтах СВО наши сражаются не с одними ВСУ. Оружием, деньгами и наемниками против нас воюет больше 50 стран. Любопытство разбирает: какими наградами на этот раз себя осыпят?

Василий Поляков ТАСС // Полет шпиона США прервал летчикна МиГ-19. Очередью из 30-мм пушки с расходом 111 снарядов

Под знаком V

А так ли важно, кто и какие медали повесил себе на грудь, и какие еще отчеканит? Важно. В американской армии отношение не только к боевым наградам, даже к нашивкам - просто трепетное.

Яркий пример: жизнь и судьба легенды флота США адмирала Джереми Майкла Будра. В каком-то смысле наш человек, его предки из Российской империи. Но очень давно покинули родное еврейское местечко на Украине, перебрались в Америку. Прошел путь от матроса (накинул себе пару лет, чтобы взяли на флот) до четырехзвездного адмирала. Это он, будучи командующим Шестым флотом США, отдал приказ летчикам с авиносцев бомбить Югославию... И все бы ничего, но кто-то обратил внимание, что он со времен вьетнамской войны Бурда носит нашивку V. Сейчас бы решили, что адмирал разделяет цели нашей СВО.

Но это была иная эпоха: 1996 год, тогда V означала лишь участие в боевых действиях (как и сейчас, кстати). Копнули глубже: во Вьетнаме его эскадра вела сражения, но вот корабль, на котором служил Бурда, в бою не был. Мелочь? Для них - нет. Это позор, который смывают кровью. 56-летний адмирал убил себя выстрелом из пистолета в грудь. За одну нелегитимную нашивку!

Так что медаль за холодную войну - пожалуй, больше, чем просто медаль. Дело принципа.

dzen.ru/poznavatelnoetv // Американская версия медали за доблестную службу в годы холодной войны

На войне как на войне

Очень-очень давно, в 1960 году, наши сбили над Баренцевым морем американский самолет. Огромная машина, разведверсия стратегического бомбардировщика В-47 "Стратоджет". Три летчика погибли, трое выпрыгнули с парашютами, но один (командир Уильям Палм) умер в ледяной воде от переохлаждения. Двоих мы спасли, и через 7 месяцев вернули США. Эта история стала для меня личной, хотя во время трагедии я еще не родился. После выпуска из военного училища получил назначение в Архангельск: в газету армии ПВО, которая уничтожала тот "Статоджет". Там и тогда еще были живы офицеры-ветераны, которые участвовали в перехвате самолета-шпиона.

National Museum of the USA // По нашей версии, в 1960 году самолет RB-47 нарушил границу. Американцы уверяют, что шел у границы, но не нарушал

Провел расследование, выяснил неожиданные детали. Что сказать? В жизни всегда не так, как в рапортах. Но на войне как на войне, которую напрасно назвали холодной. Были в ней и горячие фазы: нас убивали, мы убивали.

Удивительно не это. В далекий Архангельск ко мне прилетел член комиссии при Пентагоне по пропавшим без вести. Долго беседовали, американец пытался выяснить судьбу членов экипажа, чьих тел море так и не отдало. Звал меня в США... В конце беседы я спросил: вы это серьезно? На самом деле надеетесь найти людей, погибших в Арктике 40 лет назад?

Оказалось, что надежды - это одно, а искать все равно надо.

Существует поговорка: война не закончена, пока не похоронен последний погибший на ней солдат. В этом смысле холодную войну еще не все закончили.

Кстати

Слона (Дания, $300 тыс.),

крест Виктории (Британия, от $1 млн),

Андрея Первозванного (Российская империя, от $5 млн),

"Победа" (СССР, от $20 млн). Самые ценные для коллекционеров ордена: