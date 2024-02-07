В Великобритании на аукционе продали зубной протез Уинстона Черчилля
Он ушёл с молотка на 18 тыс. фунтов стерлингов (22,7 тыс. долларов).
Как сообщает телеканал Sky News, торги прошли в городе Челтнем на западе Англии.
Речь идёт о вставной челюсти, которую политик использовал в том числе при произнесении 4 июня 1940 года знаменитой речи «Мы будем сражаться на пляжах». Это обращение премьера стало вторым с момента вступления страны во Вторую мировую войну.
Как пишет газета The Guardian, протез разработал для премьер-министра дантист Уилфред Фиш. Черчилль с детства шепелявил, а приспособление позволяло ему избавиться от этого дефекта речи. Всего у британского премьера было несколько экземпляров: с одним его похоронили, другой передали в музей.
Также на торгах за 11,5 тыс. фунтов был продан микрофон, в который Уинстон Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны в Европе в 1945 году.