Как под носом у Америки чуть не появился форпост социализма

Остров Гренада – одно из самых красивых мест на земле. Здесь сошлись лазурное море, бесконечно синее небо, роскошные пляжи. А еще политические интересы многих мировых держав, включая и Россию. Особенно после того, как этот крошечный клочок суши приобрел независимость 50 лет назад – 7 февраля 1974 года.

© vk.com // Столица Гренады Сент-Джорджес

Карибское море и его острова – одно из самых райских мест на планете. Даже частые ураганы не портят его привлекательности. А потому с момента открытия Америки сюда были устремлены взоры многих держав. И это стало трагедией для коренных жителей, многие из которых не перенесли экспансии.

Место — одно из самых бурных в политическом плане. А все потому, что рядом находятся США и всякий раз, когда геополитический противник получал влияние в той или иной стране региона, они немедленно вмешивались. Включая вооруженное вторжение – еще не хватало, чтобы в их сарае кто-то копошился! Испытала на себе это и Гренада. Впрочем, там частенько было неспокойно.

На карте европейцев Гренада появилась 526 лет назад, когда в 1498 году остров открыл Христофор Колумб. К тому моменту его населяли индейцы-карибы. Но и они были не первыми жителями. Примерно в 1000 или 1100 году в результате войны прогнали отсюда араваков. Кто был до араваков и был ли – неизвестно.

vk.com

Первая попытка европейцев поселиться в Гренаде была неудачной. В апреле 1609 года английская экспедиция под руководством Робинсона и Годфри высадила на остров 204 поселенца. Их доставили на трех кораблях – «Диана», «Пенелопа» и «Эндевор».

Они быстренько построили там форт и собрались было хозяйничать. Но местным индейцам это очень не понравилось. Они посмотрели как на их земле возводят укрепление, подумали и взяли штурмом. Большинство колонистов было убито. Тут, 15 декабря 1609 года, как раз подошли корабли экспедиции узнать, как там у них дела, и уцелевшие быстро удрали на них.

Но от европейцев так просто не отвяжешься. Вскоре в Гренаду прибыли испанцы и особо не церемонились. Но, похоже, тоже получили массу проблем от местных. Во всяком случае уже в 1650 году они продали Гренаду Франции и считали это неплохой сделкой.

Губернатор Мартинки, которому административно стала подчиняться Гренада, основал там поселение, которое затем превратилось в город Сенn-Джорджес. Сейчас это столица страны. Французы продолжили дело испанцев и к 1655 году полностью добили всех местных карибов.

Но работать кому-то надо было, поэтому завезли людей из Африки. Сейчас 80 процентов населения страны составляют чернокожие потомки тех рабов. Они выращивали табак, индиго, а впоследствии еще хлопок и мускатный орех.

В 1763 году англичане сообразили, что индейцев там больше нет, а местечко лакомое, и захватили остров. Французам это не очень понравилось, все же больше ста лет в Гренаду вкладывались, а теперь пользуются другие. В 1779 году им удалось вернуть остров, но лишь на четыре года. В 1783 году по Версальскому договору Гренада вновь отошла к Великобритании.

И больше не выходила из сферы ее влияния – сейчас это страна Содружества. Но все произошло не сразу. До 1956 года Гренада входила в состав колонии Подветренные острова, а затем была включена в Вест-Индскую федерацию. В 1967 году получила право самоуправления, а 7 февраля 1974 года – полную политическую независимость в рамках Британского Содружества.

Спрашивается – причем тут Россия? А все началось как раз после получения независимости. Правда, тоже не сразу.

Первым главой свободного государства был избран молодой юрист Мэтью Гэйри. Он тогда многим казался весьма прогрессивным и перспективным политиком. Однако очень быстро скатился к диктатуре и наводнил страну террором и ужасом. Его «люди», а иначе как бандами их назвать нельзя, убивали всякого, кто проявлял недовольство. Иногда казни носили массовый характер.

Это, естественно, вызвало сопротивление, в том числе и вооруженное. В результате в марте 1979 года произошел переворот и к власти пришел Морис Бишоп. Старшее поколение хорошо помнит это имя, оно не сходило со страниц советских газет. Еще бы! Ведь он объявил социалистический курс. И это под самым носом у Соединенных Штатов. К Кубе в регионе добавлялся еще один важный союзник.

Но коммунистом Бишоп себя объявил не от хорошей жизни, а, скорее, по дурости американцев. Когда он пришел к власти, то страна была в состоянии разрухи – так там повеселился прошлый диктатор и его сподручные. Надо было искать посторонней помощи.Тогда он обратился к ближайшему соседу – США. Там вошли в положение и выделили Гренаде… 5000 долларов. Еще раз и прописью – пять тысяч долларов.

Это, конечно, оскорбление, но главное – что делать с такими деньгами? В ресторан сходить? Так на всю страну даже по одному чупа-чупсу купить не хватит. Значит надо искать другую сверхдержаву. Бишоп обращается к Советскому Союзу и Кубе – Китай в то время еще в землянках жил. И там ему не отказали.

Сразу стоит сказать – никаких стратегических планов в отношении Гренады СССР особо не строил, хотя, конечно, в уме держал. Но в этот раз он честно стал помогать – выделил крупные займы и направил две тысячи специалистов для реконструкции инфраструктуры.Зато Куба развернулась вовсю. Фидель Кастро не упустил случая напакостить американцам и направил туда военных. Официально это факт до сих пор отрицается, но он для всех был очевидным – кубинских солдат было много.

vk.com // Задержание граждан Гренады во время операции «Urgent Fury» («Вспышка ярости»), 25 октября 1983 г.

Американцы поняли, что у них под боком появились войска недружественных им государств и занервничали. И терпеть это как Россия, когда НАТО расширялось на восток, не стали. Особенно беспокоил строящийся аэродром. Тут к власти в Америке пришел решительный Рональд Рейган и началась подготовка к вторжению. Операция с характерным называнием «Вспышка ярости» была проведена 25 октября 1983 года. Но до этого, 14 октября состоялся госпереворот, который совершил друг Бишопа и премьер-министр Бернард Коард. Президент был арестован, но на его защиту встал народ и уже 19 октября освободил.