Дальневосточная трагедия: хоккейный матч завершился гибелью десятков людей

В советское время плохие новости принято было скрывать либо же упоминать о них вскользь. Так получилось и с трагедией на хоккейном матче в Хабаровске, которая произошла в 1982 году.

Удивительно, но инцидент, в котором погибли десятки людей, имел место ровно через месяц после того, как во время матча «Спартак» — «Харлем» в результате давки пострадали люди в «Лужниках». Что произошло?

По мраморным ступеням

20 ноября 1982 года на стадионе им. Ленина в Хабаровске встречались одни из лидеров советского хоккея с мячом — местный СКА принимал подмосковный «Зоркий». Сам матч получился довольно интересным: хозяева победили со счётом 4:3. По свидетельствам очевидцев, на игре присутствовали более 18 тысяч зрителей. Некоторые из них, разумеется, пронесли на трибуны горячительные напитки, чтобы легче было сидеть на морозе.

Однако вовсе не болельщики, позволившие себе немного выпить, чтобы согреться, были виновны в трагедии. Причиной произошедшего стала конструкция стадиона, а точнее, реконструкция, которую затеяли за несколько лет до печальных событий. Поскольку стадион должен был принимать матчи чемпионата мира по хоккею с мячом, его решили несколько облагородить и один их выходов сделали в виде воронки с мраморными ступенями. С архитектурной точки зрения ход интересный, но с практической — полный провал.

ХК «СКА-Нефтяник»

Спускаться по мраморным ступенькам зимой, когда они становились невероятно скользкими, было практически невозможно. В день трагедии этот фактор стал ключевым. Кто-то упал, и из-за этого началась страшная давка. Сотрудники милиции и представители клубных медицинских штабов пытались помочь пострадавшим, но всех спасти не удалось. Некоторые, впрочем, утверждают, что правоохранительные органы были совершенно безынициативны.

Кто-то стонал, кто-то кричал или взывал о помощи. Но большая часть нескольких сотен зажатых просто молчала. Они не могли даже дышать. За этой бедой спокойно наблюдали сотрудники милиции. И это просто поражало. Спасением занимались обычные зрители. Машины скорой помощи стали подъезжать через 20 или 30 минут. Погибших не брали. Только раненых. Грузили внутрь несколько человек и уезжали в больницу. Таких машин было несколько. Приехавшие позднее уже не уезжали. Врачи и фельдшеры оказывали помощь пострадавшим, лежавшим прямо на снегу или асфальте, — рассказывал один из очевидцев событий, его слова приводит издание «Бенди-плюс».

Масштабы трагедии

По официальным данным, в той давке погибли 18 человек, ещё 49 получили травмы разной степени тяжести. При этом существуют предположения, что пострадавших могло быть и больше. Вообще, о трагедии в советской прессе предпочли умолчать: лишь газета «Тихоокеанская звезда» опубликовала короткую заметку в разделе «Происшествия», не вдаваясь в подробности о количестве погибших. Даже жители Хабаровска в основном узнавали о случившемся просто от знакомых.

В городе царило волнение. Поговаривали, что многие жёны даже запрещали своим мужьям и детям ходить на хоккей, боясь повторения трагедии. Погибших хоронили в разное время и разных местах, чтобы никто не заподозрил неладного.

Разумеется, в высших инстанциях тут же начали разбираться, кто виноват. Завели даже уголовное дело, однако до реальных мер не дошло. И это при том, что акт о готовности стадиона после реконструкции официально признали фиктивным из-за отступлений от изначального проекта.

Все разбирательства шли в Хабаровске. Там и выявляли виноватых. Правда, про наказания и снятие с должностей мне ничего не известно. На Федерации хоккея с мячом СССР это никак не отразилось, никто не лишился своих постов. Интересно, что ровно через год, 20 ноября 1983 года, по чьему-то недосмотру вновь назначили игру в Хабаровске, и опять СКА — «Зоркий»! Я должен был ехать туда инспектором. Лишь звонок главы края Алексея Чёрного председателю Госкомспорта Сергею Павлову быстро позволил перенести матч на 21 ноября, — вспоминал в интервью «Советскому спорту» тогдашний тренер сборной РСФСР по хоккею с мячом Валерий Мозгов.

ХК «СКА-Нефтяник»