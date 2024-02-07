Как астронавт из США несколько часов был в космосе в свободном полете: 7 февраля в истории

В один и тот же день, но в разные века вершатся судьбы семей, городов и целых народов.

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"Рамблер" расскажет, какими событиями запомнилась миру дата 7 февраля.

Подписан договор Евросоюза

7 февраля 1992 года, после многих военных конфликтов, страны Западной Европы наконец объединились в духе экономического сотрудничества, подписав Маастрихтский договор Европейского Союза. Договор, подписанный министрами Европейского сообщества, призывает к большей экономической интеграции, общей внешней политике и политике безопасности, а также сотрудничеству между полицией и другими органами власти в вопросах преступности, терроризма и иммиграции.

Соглашение также заложило основу для создания единой европейской валюты, известной как « евро ». К моменту вступления в силу Маастрихтского договора в 1993 году его ратифицировали 12 стран: Великобритания, Франция, Германия, Ирландская Республика, Испания, Португалия, Италия, Греция, Дания, Люксембург, Бельгия и Нидерланды. С тех пор к союзу присоединились также Австрия, Болгария, Финляндия, Швеция, Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Словения. Евро был введен в обращение 1 января 2002 года.

Первая "прогулка" в космосе с реактивным ранцем

7 февраля 1984 года, находясь на орбите на высоте 170 миль над Землей, капитан ВМФ США Брюс МакКэндлесс становится первым человеком, совершившим выход в открытый космос без страховочного фала.

Так, во время полета шаттла Challenger STS 42B Брюс не просто вышел, а смог "проплыть" в космосе в радиусе сотни метров от корабля аж 6 часов 17 минут. Он сделал это, испытывая так называемую УПМК - установку для перемещения и маневрирования.

"Когда я оказался за пределами корабля, эта строчка пришлась очень кстати. Это было чудесное ощущение: смесь личного восторга и профессиональной гордости... Меня слишком долго тренировали, так что ничего некомфортного я не ощущал. В какой-то момент стало так холодно, что застучали зубы, по телу побежала дрожь, но это была ерунда...



Я летел со скоростью 18 тысяч миль в час, но не замечал этого, поскольку шаттл летел с такой же скоростью. Только когда смотрел на Землю, понимал, что мы довольно быстро движемся. В какой-то момент мы пролетали полуостров Флориду - было обнадеживающе увидеть что-то, что я сразу узнал", — рассказывал позже астронавт.

Позже в тот же день подполковник армии Роберт Стюарт опробовал реактивный ранец — устройство, которое считалось важным шагом на пути к будущим операциям по ремонту и обслуживанию орбитальных спутников, а также по сборке и обслуживанию крупных космических станций. Это был четвертый орбитальный полет космического корабля «Челленджер».

Умер Йозеф Менгеле, известный как «Ангел смерти»

Доктор Йозеф Менгеле, печально известный нацистский врач, проводивший медицинские эксперименты в лагерях смерти Освенцим, 7 февраля 1979 года умирает от инсульта во время купания в Бразилии, хотя его смерть не была подтверждена до 1985 года.

Когда разразилась война, Менгеле был медицинским офицером в СС, элитном отряде телохранителей Гитлера, который позже превратился в тайную полицию, проводившую террористические кампании во имя нацизма. В 1943 году Менгеле был призван на должность, которая принесла ему заслуженную позорную славу. Глава СС Генрих Гиммлер назначил Менгеле главным врачом лагеря смерти Освенцим в Польше.

Менгеле в характерных белых перчатках руководил отбором прибывающих в Освенцим узников либо для мучительных работ, либо для немедленного уничтожения. Стремясь продвинуться в своей медицинской карьере, публикуя «новаторские» работы, он затем начал экспериментировать на живых еврейских заключенных. Под видом медицинского «лечения» Менгеле вводил или приказывал другим вводить тысячам заключенных все, от бензина до хлороформа, чтобы изучить действие химикатов. Среди прочих злодеяний он вырывал глаза трупам для изучения пигментации глаз, а также проводил многочисленные ужасающие исследования на близнецах .