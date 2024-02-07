Что «вождь народов» хранил в потайном кармане своего кителя

Секретный карман кителя Сталина: что там хранил «вождь народов»
Китель был любимым видом одежды Сталина. Это был довольно простой светлый китель без погон и прочих парадных атрибутов. Но кое-какие секреты у этой одежды все-таки были…
Не по фигуре
Многие обращали внимание, что китель был ему несколько великоват. Мнения высказывались разные. Кто-то утверждал, что под кителем Сталин, сильно опасавшийся за свою жизнь, носит легкий немецкий бронежилет. Впрочем, никто из охранников вождя эту версию не подтверждал. А вот американский дипломат Джордж Кеннан считал, что причина такой необычной одежды большего размера в том, что Сталин стеснялся своего маленького роста и щуплой фигуры. А потому старался придать себе более внушительный вид.
Потайной карман
Но, как мы уже говорили выше, был у всех кителей вождя интересный секрет — потайной карман изнутри слева. В него была вшита стальная цепочка с металлическим же кольцом — для крепления пистолета. Известно, что, покидая Ближнюю дачу, на которой Сталин жил после самоубийства жены, отец народов брал с собой заряженный пистолет. Ряд историков считает, что это был миниатюрный ТК (Тульский Коровина). Впрочем, малый калибр и убойная сила делали его не самым эффективным оружием ближнего боя. А размеры кармана позволяли вместить и более серьезное оружие: браунинг или вальтер РРК.
В нарушение устава
К слову, любимый китель Сталина светло-бежевого цвета, в котором он часто позировал для фото и портретов, не являлся уставной формой одежды. Он был сшит на заказ и, хотя по крою был идентичен принятой тогда в РККА генеральской и маршальской форме, по цвету ей не соответствовал. Так что отца народов вполне можно бы было наказать за неуставную форму одежды, да только кто бы это мог сделать…
Ненавистный китель
Помимо любимого кителя, были у Сталина и нелюбимые. Это два абсолютно одинаковых маршальских с форменным стоячим воротником — в таком Иосиф Виссарионович запечатлен на кинокадрах Потсдамской конференции. Именно этот стоячий воротничок и не нравился Сталину более всего — из-за неудобства. Кстати, на воротничке отсутствовало золотое шитье, положенное по уставу. Так что тут Сталин опять нарушал. А два — на всякий случай. Мало ли что могло случиться…