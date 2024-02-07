Что «вождь народов» хранил в потайном кармане своего кителя

Китель был любимым видом одежды Сталина. Это был довольно простой светлый китель без погон и прочих парадных атрибутов. Но кое-какие секреты у этой одежды все-таки были…

Не по фигуре

Многие обращали внимание, что китель был ему несколько великоват. Мнения высказывались разные. Кто-то утверждал, что под кителем Сталин, сильно опасавшийся за свою жизнь, носит легкий немецкий бронежилет. Впрочем, никто из охранников вождя эту версию не подтверждал. А вот американский дипломат Джордж Кеннан считал, что причина такой необычной одежды большего размера в том, что Сталин стеснялся своего маленького роста и щуплой фигуры. А потому старался придать себе более внушительный вид.

Потайной карман

Но, как мы уже говорили выше, был у всех кителей вождя интересный секрет — потайной карман изнутри слева. В него была вшита стальная цепочка с металлическим же кольцом — для крепления пистолета. Известно, что, покидая Ближнюю дачу, на которой Сталин жил после самоубийства жены, отец народов брал с собой заряженный пистолет. Ряд историков считает, что это был миниатюрный ТК (Тульский Коровина). Впрочем, малый калибр и убойная сила делали его не самым эффективным оружием ближнего боя. А размеры кармана позволяли вместить и более серьезное оружие: браунинг или вальтер РРК.

В нарушение устава

К слову, любимый китель Сталина светло-бежевого цвета, в котором он часто позировал для фото и портретов, не являлся уставной формой одежды. Он был сшит на заказ и, хотя по крою был идентичен принятой тогда в РККА генеральской и маршальской форме, по цвету ей не соответствовал. Так что отца народов вполне можно бы было наказать за неуставную форму одежды, да только кто бы это мог сделать…

Ненавистный китель