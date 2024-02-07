Daily Mail: аристократка впервые появится на обложке мужского журнала Playboy
Номер поступит в продажу 8 февраля. Для него в откровенной фотосессии снялась 37-летняя принцесса Саксонская Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис. Она приходится праправнучкой последнему королю Саксонии Фридриху Августу III. Женщина считает, что её дальний предок одобрил бы такие фото.
Playboy анонсировал появление принцессы на обложке словами: «первый потомок короля на обложке Playboy. Много благородства и совсем мало платья».
Ирис заявила в интервью журналу, что хочет показать этой фотосессией, что каждая женщина прекрасна такой, какая она есть, и необязательно соответствовать тенденциям или делать операции только для того, чтобы кому-то угодить.
«У меня есть растяжки, и я с гордостью их показываю», — сказала она.
Принцесса ведёт публичный образ жизни. Она успела поучаствовать в нескольких теле-шоу, например реалити «Настоящие знаменитости, реальная жизнь» и «Принцессы под прикрытием».
Были у Ирис и скандалы. В 2011 году она выпустила биографию «Ксения: жизнь принцессы в 21-м веке» и получила порцию негатива от немецкого королевского и княжеского рода Дом Веттин. Представители династии отклонили её претензии на титул, заявив, что у неё не может быть биографии и её заявление — несчастье для 1000-летнего дома.
Мало кто знает, но скандалы были даже в биографии царской особы, происхождение которой ни у кого не вызывает сомнений, — королевы Елизаветы II. Во многом ей помог внук — принц Гарри. Например, однажды он разделся на частной вечеринке. Фотографии оказались в британской газете The Sun.