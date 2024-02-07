Daily Mail: аристократка впервые появится на обложке мужского журнала Playboy

Номер поступит в продажу 8 февраля. Для него в откровенной фотосессии снялась 37-летняя принцесса Саксонская Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис. Она приходится праправнучкой последнему королю Саксонии Фридриху Августу III. Женщина считает, что её дальний предок одобрил бы такие фото.

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Playboy анонсировал появление принцессы на обложке словами: «первый потомок короля на обложке Playboy. Много благородства и совсем мало платья».

Ирис заявила в интервью журналу, что хочет показать этой фотосессией, что каждая женщина прекрасна такой, какая она есть, и необязательно соответствовать тенденциям или делать операции только для того, чтобы кому-то угодить.

«У меня есть растяжки, и я с гордостью их показываю», — сказала она.

Принцесса ведёт публичный образ жизни. Она успела поучаствовать в нескольких теле-шоу, например реалити «Настоящие знаменитости, реальная жизнь» и «Принцессы под прикрытием».

Были у Ирис и скандалы. В 2011 году она выпустила биографию «Ксения: жизнь принцессы в 21-м веке» и получила порцию негатива от немецкого королевского и княжеского рода Дом Веттин. Представители династии отклонили её претензии на титул, заявив, что у неё не может быть биографии и её заявление — несчастье для 1000-летнего дома.