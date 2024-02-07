Экс-участница телешоу о голых людях раскрыла закулисье проекта

Бывшая участница популярного британского телешоу о знакомствах Naked Attraction («Голое влечение»), в котором люди снимаются обнаженными, Крисси Ванна раскрыла закулисье проекта. Ее цитирует Daily Star.

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По словам Ванны, съемки выпуска, в котором она выбирала себе партнера, заняли несколько часов.

«Это было лучшее шоу, в котором я снималась за всю свою жизнь, а я снялась в большом количестве реалити-шоу», — высказалась она о передаче «Голое влечение».

Экс-участница также вспомнила, что в эфир не попал эпизод, где она попросила голых молодых людей показать, как они умеют двигаться. В ответ на ее просьбу парни начали энергично трясти своими половыми органами.

«Это было лучшее, что я когда-либо видела в своей жизни», — заявила Ванна, говоря об этой сцене.

Ранее бывший герой популярного британского телешоу «Логово драконов», в котором предприниматели презентуют инвесторам свои бизнес-идеи, Бен Галлахер признался, что несколько раз нарушил одно правило проекта. По словам экс-участника, он так волновался на съемках, что много ходил по площадке, хотя это было запрещено.