Кто придумал слово "вертолет"

8 февраля 1929 года, 95 лет назад, в Протоколе заседания Технической Комиссии Центрального Совета ОСОАВИАХИМа было зафиксировано рождение в русском языке нового слова - "вертолет". Именно так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение.

© РИА Новости // Первый советский вертолет

Вместе с коллегой Николаем Скржинским, из отдела морского опытного самолетостроения, он создал первый советский винтокрылый летательный аппарат КАСКР-1 "Красный инженер". Такая аббревиатура родилась благодаря слиянию фамилий двух авторов проекта, двух Николаев: Камова и Скржинского.

Внешне их аппарат был похож на английский Cierva C.8L, имел фюзеляж первого советского биплана У-1 и был оснащен двигателем М-2 мощностью 120 л. с.

КАСКР-1 поднял в воздух 25 сентября 1929 года летчик-испытатель Иван Михеев. Он стал первым советским вертолетчиком.

До появления слова "вертолет" для обозначения подобных аппаратов в России еще с XIX века использовали французский термин "геликоптер". Но изобретение Камова геликоптером назвать было нельзя. По техническим характеристикам, его летательный аппарат был ближе к автожиру. Слово, кстати, тоже французское - "gyroplane", где "gyro-" - это значит "вертеть". Первый автожир разработал француз Гюстав Понтон д`Амекур в 1853-1860 годах.

Как и автожир, вертолет Камова был способен вертикально взлетать благодаря несущему винту, вращающемуся под действием аэродинамических сил в режиме авторотации. А пропеллер придавал ему горизонтальную скорость. Николай Камов был уверен в преимуществах и перспективности своего изобретения. Ведь такой машине почти не требовалось места для взлета и посадки, к тому же они позволяли летать на малых скоростях.

РИА Новости // Вертолет КА-8 конструкции Николая Камова

Слово "вертолет" Камов придумал в 1929-м, но активно употреблять его в языке начали только спустя тридцать лет. Тогда, в 1959 году, советская делегация, в состав которой входил разработчик первых советских серийных вертолетов Михаил Леонтьевич Миль, приобрела в США образцы американских вертолетов Sikorsky S-58 и Vertol V-44 (название произошло от сокращения термина "Vertical Take-off and Landing aircraft" - "воздушное судно вертикального взлета и посадки"). С этого момента началось широкомасштабное вертолетостроение в СССР. И слово "вертолет" в русском языке окончательно вытеснило термин "геликоптер".