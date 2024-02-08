Почему генсек Хрущёв собирался отобрать погоны у советских военных

Никита Хрущёв запомнился людям благодаря XX съезду, наступившей ненадолго оттепели, обещанием показать Америке кузькину мать и стремлением засадить земли СССР кукурузой. Но мало кто знает о том, что глава государства хотел в 1962 году реформировать армию, вернув некоторые довоенные стандарты.

Как известно, после Октябрьского переворота и вплоть до 1943 года в армии советского государства не было погон. Большевики отменили их вместе с офицерскими званиями, принятыми во времена империи. Но в 1943 году, вскоре после разгрома нацистов под Сталинградом было решено погоны вернуть. Данную инициативу встретили по-разному, но в основном реакция была положительной.

Хрущёв же, политическую деятельность которого во многом можно назвать антисталинской, после прихода к власти стремился "вернуть страну к ленинским идеалам". Не последнее место в хрущёвской десталинизации занимала и необходимость возвратить армии СССР её исконные «рабоче-крестьянские» черты, то есть снова запретить погоны.

Чтобы лучше понять желание Никиты Сергеевича вернуть войскам их первоначальный революционный облик, необходимо вспомнить, что сам он служил политруком в РККА в самый разгар Гражданской войны и пропитался ненавистью к белогвардейцам-«золотопогонникам». При этом Хрущёв считал, что красные вполне могут воевать и без погон.

Также важно отметить: в молодости Никита Сергеевич был троцкистом – сторонником мировой пролетарской революции, противником НЭПа и внешней политики Сталина. Впоследствии Хрущёву, естественно, пришлось отказаться от идеалов, чтобы встроиться в систему. Однако, придя к власти, он постарался вытравить из армии всё, что напоминало о деятельности Сталина, и хотя бы внешне сделать её похожей на РККА его молодости, которую когда-то создал Лев Троцкий.

Начал Хрущёв с погон гражданских ведомств. В 1950-е годы были отменены погоны железнодорожников, затем – дипломатов. В ноябре 1962 года вышло постановление Совета министров СССР №1054-448 «Об унификации военной формы одежды». Погоны нужно было отменить, а вместо них ввести петлицы. Они должны были представлять собой ромбики на воротнике. Также планировалось сделать звёздочки одинаковыми как для младших, так и для старших офицеров.