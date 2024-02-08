Сдают паспорта: как российские миллиардеры отказываются от гражданства

Миллиардер и бывший президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов отказался от российского паспорта. Причины своего решения Анисимов не объяснил, однако заявил, что действующих активов в России у него нет. С начала спецоперации это уже седьмой российский миллиардер, который вышел из российского гражданства. Кто еще сдал паспорт РФ — в материале «Газеты.Ru»

© РИА Новости // Бизнесмен Василий Анисимов

Бизнесмен Василий Анисимов вышел из российского гражданства, сообщает Forbes. Анисимов стал седьмым крупным российским бизнесменом, который отказался от паспорта РФ с начала спецоперации.

По данным издания, в 1990-х миллиардер получил гражданство Доминиканской республики, а в 2003-м — хорватский паспорт. Чтобы стать гражданином Хорватии, Анисимов вложил в недвижимость страны около $11 млн. На эти деньги была построена в том числе спортивная база на острове Корчула — там до начала СВО тренировались российские гимнастки, пишет издание.

В Россию миллиардер сейчас въезжает по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению от компании ООО «Большое Домодедово».

Анисимов утверждает, что действующих активов в РФ у него нет. Свою бывшую компанию Coalco, а вместе с ней и «Большое Домодедово» он передал менеджерам.

Кто такой Василий Анисимов?

Василий Анисимов родился в 1951 году в Алматы, окончил местный институт народного хозяйства. С 1986 по 1989 год работал директором московского Росхозторга. В 1989-м основал компанию «Траст», которая получила статус спецэкспортера по продаже цветных металлов. Позже компанию переименовали в «Трастконсалт» (Trustconsult), она начала торговать алюминием и покупать акции алюминиевых заводов. Впоследствии «Трастконсалт» была продана «Ренове» Виктора Вексельберга.

В 1994 году Анисимов зарегистрировал в Швейцарии девелоперскую компанию Coalco. По данным Forbes, она владеет около 20 тыс. га земли на юге Подмосковья. В 2005-м миллиардер стал партнером Алишера Усманова в холдинге «Металлоинвест», однако уже в 2011 году свой пакет акций Анисимов продал.

Еще до СВО Анисимов попал в так называемый «кремлевский список» Минфина США — перечень российских чиновников и бизнесменов, против которых могли ввести персональные санкции. В отличие от многих других участников списка, Анисимов так и не попал под санкции ЕС и США даже после начала спецоперации.

С 2010 по 2022 год миллиардер также был президентом Федерации дзюдо России. Свой пост, как утверждал бизнесмен, он покинул по семейный обстоятельствам.

Сейчас Forbes оценивает состояние владельца Coalco в $1,6 млрд.

Кто еще отказался от гражданства?

Помимо Анисимова, за два года с начала спецоперации от российского паспорта отказались и публично заявили об этом шесть крупных бизнесменов из России. В июне 2022 года основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов получил гражданство Казахстана. Турлов заявил, что в республике «дышится свободно» и она сможет построить «новое, более богатое, эффективное, справедливое государство». Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $2,4 млрд.

От российского гражданства также отказался основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян с состоянием в $1,3 млрд. Он переехал в Нагорный Карабах, объяснив свое решение тем, что хочет поддержать местных жителей. В июне 2021 года Варданян получил паспорт Армении, а в ноябре 2022-го стал главой правительства Карабаха, однако уже в феврале 2023 года его с этой должности сняли. В сентябре бизнесмена арестовали и предъявили ему обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: финансирование терроризма, участие в создании и деятельности вооруженных формирований и незаконное пересечение границ Азербайджана.

Причину своего выхода из российского гражданства основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер официально не называл. Однако Forbes пишет, что бизнесмен публично высказывал несогласие с внешней политикой России. Мильнер сообщил, что он и его семья покинули страну еще в 2014 году, после присоединения Крыма. У бизнесмена есть израильский паспорт, с 2011-го он живет в США. Состояние Мильнера оценивается в $7,3 млрд.

Сдал российский паспорт и основатель Revolut Николай Сторонский. Представитель компании рассказал Forbes, что Revolut после начала СВО помогала своим сотрудникам на Украине переехать в другие регионы или страны, закрыла офисы в России и предложила российским сотрудникам помощь в переезде за рубеж. Николай Сторонский — сын гендиректора АО «Газпром промгаз» Николая Сторонского, против которого введены персональные санкции. Однако, как подчеркнул представитель Revolut, Сторонский-младший отказался от гражданства еще до введения рестрикций в отношении его отца. У Николая есть паспорт Великобритании, его состояние оценивается в $7,1 млрд.

В 2022 году от гражданства также отказался Олег Тиньков. Он пояснил, что не поддерживает спецоперацию на Украине и не хочет ассоциироваться с происходящим. Основатель Tinkoff Group также призвал других российских бизнесменов последовать его примеру. Сейчас Тиньков живет на Кипре, его состояние по оценке на 2022 год составило $860 тыс.