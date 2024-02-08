Что писал Аристотель о зимней рыбалке

8 февраля 2024 года отмечают День зимней рыбалки, День российской науки, День подбрасывания монетки и День шоколадного чизкейка

Многие виды активного отдыха с наступлением холодов откладываются до теплого сезона. Однако это не касается рыбалки, которая остается актуальной круглый год. Зимнюю рыбалку в своих научных трудах IV в. до н.э. упоминал еще древнегреческий философ Аристотель.

"Жители Понта... ловят рыбу, проделывая отверстия во льду", – писал он.

С античных времен этот вид активного отдыха не утратил актуальность. Сегодня ловля рыбы по-прежнему считается одним из наиболее популярных зимних развлечений.

Рыбалка в морозную погоду сложнее, чем летняя. Также она может не отличаться богатым уловом. Несмотря на это, в ней присутствует своя изюминка.

Для ловли рыбы нужно использовать особые снасти и прикорм. В зимний сезон ловятся определенные виды рыбы. Например, это окунь, карп, налим, щука, плотва или лещ. Кроме того, именно в холодной воде проявляют активность судак, форель, сом и язь.

Клев зимой зависит от многих факторов, включая направление ветра, атмосферное давление и подводные течения. Зимняя рыбалка – непростое занятие. В честь этого увлечения и был учрежден праздник 8 февраля.