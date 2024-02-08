Что писал Аристотель о зимней рыбалке

Какой сегодня праздник: 8 февраля – День зимней рыбалки
8 февраля 2024 года отмечают День зимней рыбалки, День российской науки, День подбрасывания монетки и День шоколадного чизкейка
Многие виды активного отдыха с наступлением холодов откладываются до теплого сезона. Однако это не касается рыбалки, которая остается актуальной круглый год. Зимнюю рыбалку в своих научных трудах IV в. до н.э. упоминал еще древнегреческий философ Аристотель.
"Жители Понта... ловят рыбу, проделывая отверстия во льду", – писал он.
С античных времен этот вид активного отдыха не утратил актуальность. Сегодня ловля рыбы по-прежнему считается одним из наиболее популярных зимних развлечений.
Рыбалка в морозную погоду сложнее, чем летняя. Также она может не отличаться богатым уловом. Несмотря на это, в ней присутствует своя изюминка.
Для ловли рыбы нужно использовать особые снасти и прикорм. В зимний сезон ловятся определенные виды рыбы. Например, это окунь, карп, налим, щука, плотва или лещ. Кроме того, именно в холодной воде проявляют активность судак, форель, сом и язь.
Клев зимой зависит от многих факторов, включая направление ветра, атмосферное давление и подводные течения. Зимняя рыбалка – непростое занятие. В честь этого увлечения и был учрежден праздник 8 февраля.
В этот день также отмечают:
- День российской науки. Наука – двигатель прогресса. От достижений ученых зависят миллионы жизней. Российские исследователи, как и все остальные, также развивают перспективные направления, создают новые технологии и обучают студентов. Именно в честь ученых и учредили праздник в 1999 году. Дату 8 февраля выбрали не просто так. Именно в этот день 1724 года Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук.
- День подбрасывания монетки. Иногда люди принимают важные решения, просто подбрасывая монетку. Считается, что в этот день любой выбор, сделанный таким образом, будет правильным. Однако результат этого действия может быть виден как сразу, так и через некоторое время.
- День шоколадного чизкейка. Этот неофициальный праздник был придуман для тех, кто любит это кондитерское изделие. Он появился в 2001 году и быстро набрал популярность благодаря интернету. Это хороший день, чтобы утолить тягу к шоколадному лакомству. Приобрести его можно практически в любой кондитерской лавке или же приготовить самостоятельно, позвав на вечер близких.