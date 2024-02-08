Группа «А»: как подразделение антитеррора стало легендой

Как генерал-майор Геннадий Зайцев сумел ведомственное подразделение превратить в легендарную группу антитеррора

© РИА Новости // Командир группы «А» Геннадий Зайцев

Предложение, от которого не отказываются

В ноябре 1977 года начальник 7-го управления КГБ СССР генерал-лейтенант Алексей Дмитриевич Бесчастнов предложил подполковнику Геннадию Зайцеву возглавить антитеррористическую группу «А». Предложение, признаться, было неожиданным. До этого момента группой командовал Герой Советского Союза Виталий Бубенин, известный в стране пограничник, который отличился в боях на острове Даманский. Но ещё весной Бубенин попросил вернуть его на границу. Зайцев человек военный, поэтому так и ответил: раз надо, значит готов. Но начальнику управления ответ не понравился.

- Знаешь, - сказал Бесчастнов, - если надо, я бы тебя не спрашивал. Приказал и всё. Но тут совсем другое. Важно твоё согласие, потому что дело сложное, и многое придётся делать впервые.

Генерал Бесчастнов ошибался: заново придётся делать всё. Но и Зайцев этого не знал, хотя слово «впервые» его не пугало. Он впервые, будучи ещё старшиной сверхсрочной службы, был зачислен в так называемый офицерский батальон управления коменданта Московского Кремля. Потом Зайцев был первым, кто возглавил группу чекистов, которым поручили охранять Председателя КГБ Юрия Андропова - до этого личной охраны у Юрия Владимировича не было. Уже в звании старшего лейтенанта Геннадия Зайцева назначили начальником отделения.

«Впервые встречаю, чтобы в Комитете госбезопасности старшего лейтенанта поставили на подполковничью должность», - заметил по случаю его куратор.

Старшина Геннадий Зайцев

А тут и статус группы «А» вырос, должность Зайцева тоже «подросла» - стала полковничьей. Всё, казалось бы, складывается неплохо, но одно обстоятельство сильно беспокоило Геннадия Николаевича: что делать его боевому подразделению, в те спокойные годы никто не знал. Зато зарубежье сотрясали громкие террористические акты. В 1972 году - кровавые события на Олимпиаде в Мюнхене. В 1976-м в пригороде Джибути бандиты захватили автобус с детьми. Весной 1977 года в Северной Голландии боевики организации «Свободная молодёжь Южно-Молукских островов» атаковали поезд и взяли в заложники 51 человека. Осенью - палестинские террористы напали на авиалайнер авиакомпании «Люфтганза»…

Всё это происходило не за тридевять земель, но даже в спецслужбах не все предполагали, что «чума XX века» может накрыть и нашу страну. Зайцев думал иначе, поэтому возникали вопросы, ответов на которые пока не было.

Это Чарльз Беквит, создатель и первый командир американской группы «Дельта», мог запросто поехать в Тель-Авив, чтобы перенять опыт у израильских коммандос.

Командиру советского антитеррористического подразделения до всего предстояло дойти методом проб и ошибок. А ещё нужна была команда единомышленников. Поэтому отбор в группу «А» был очень серьёзным. Из тридцати первых кандидатов, четверо оказались «сырыми», один не прошёл по здоровью. При этом штатный состав пересматривался ежегодно.

Лиха беда начало

В апреле 1978 года подполковнику Зайцеву с несколькими сотрудниками было приказано вылететь в Нью-Йорк для сопровождения пятерых диссидентов. По договорённости с властями США их предстояло обменять на наших разведчиков - Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева, которых выдал предатель Аркадий Шевченко. Они были арестованы и приговорены к 50 годам заключения каждый.

Перелёт прошёл успешно, а вот в Нью-Йорке начались осложнения - американцы не были бы американцами, если бы упустили случай устроить очередную провокацию.

Сначала агенты ФБР объявили, что в аэропорту имеется всего один трап для Ил-62 и предложили свой вариант обмена: первыми по трапу спускаются диссиденты, а уже потом на борт поднимаются наши разведчики с жёнами. Разумеется, наших сотрудников это не устроило. Но когда нашёлся ещё один трап, и советские разведчики были уже на борту, американцы предприняли попытку высадить их из самолёта.

На сей раз требования выставил чернокожий уборщик, который заявил, что к уборке лайнера не приступит, пока все не покинут борт. Стало предельно ясно, что это вторая часть спектакля, срежиссированного ФБР. Чего они добивались, неизвестно, но ничего у них в конечном счёте не вышло, потому что «альфовцы» сумели своими методами уговорить щепетильного уборщика выполнить служебные обязанности. Видимо, нашли самые нужные слова…

Летом 1978 года на Кубе открылся XI Всемирный фестиваль молодёжи. И тут кубинским спецслужбам поступила информация, что против советских судов «Александр Пушкин», «Лермонтов», «Леонид Собинов», «Нахимов», «Грузия» и «Балтика», на которых должны были разместиться делегаты форума из разных стран, готовятся террористические акты. Гавана обратилось за помощью к Москве, и на Кубу была отправлена группа сотрудников подразделения «А», усиленная боевыми пловцами Черноморского флота, которые встречали лайнеры на рейде и проверяли, не установлены ли на днище мины. А с открытием фестиваля работы сильно прибавилось - четыре раза в сутки пловцы уходили под воду на боевое дежурство.

Командировка на фестиваль заставила Геннадия Зайцева задуматься о создании в подразделении штатной группы боевых пловцов. Как показала жизнь, решение было своевременное. Через два года «Альфа» уже своими силами обеспечивала безопасность на олимпийской регате в Таллине.

Однако, несмотря на успешно выполненные задания в Нью-Йорке и на Кубе, восторга от такой работы альфовцы не испытывали и при случае пожаловались Бесчастнову: дескать, нет настоящего дела… Тогда никто и предположить не мог, что уже весной 1979 года в Москве произойдёт террористический акт - первый в истории группы «А» и её командира.

В американское посольство по недосмотру самих же американцев проник некто Юрий Власенко. Уже в помещении он показал закреплённое на себе самодельное взрывное устройство и потребовал переправить его в США. Два часа Зайцев вёл напряжённую беседу один на один с террористом.

«Беседовали мы через стол, - рассказывал Геннадий Николаевич, - сидя друг против друга. Разговор был очень сложный, тяжёлый. Но смысл любых переговоров сводиться к одному: постараться убедить преступника отказаться от его намерений».

Не получилось, но хотя бы удалось выяснить, кто такой Власенко, о котором ничего не было известно. Тогда же командир группы сделает заключение: этот человек психически болен, и этот «диагноз» подтвердится. Но тогда договориться с Власенко не удалось ни Зайцеву, ни другим сотрудникам группы. Поступила команда применить оружие. Предполагалось, ранить Власенко, чтобы он выпустил кольцо детонатора, но он дернул руку и взорвал сам себя.

Командир группы «А» Геннадий Зайцев с бойцами спецподразделения

После операции полковник Зайцев проанализировал свои действия и подчинённых. Первое с чем им пришлось столкнуться - отсутствие документов прикрытия. Их просто не было. Во-вторых, сразу не потребовали у американцев схему помещения, где предстояло действовать, поэтому пришлось несколько раз покидать здание якобы для того, чтобы передать требования террориста, а на самом деле - чтобы уточнить детали. При этом на столе стояли два телефонных аппарата, и будь Власенко сообразительнее, мог бы сказать: «Звони...»

За ходом этой операции внимательно следил председатель КГБ Юрий Андропов. В итоговом приказе было сказано: «Разъяснить сотрудникам группы "А" важное значение их службы, особенно в связи с приближающейся московской Олимпиадой, когда возможно возникновение всякого рода опасных случаев, требующих решительной, быстрой и надёжной их ликвидации. Личный состав группы «А» должен понимать, что ему придётся сталкиваться с особо опасным противником, что требует не только смелости и отваги, но и военной хитрости, решительности в действиях, готовности принимать самостоятельные решения, исходя из складывающейся обстановки на месте».

В таких случаях обычно говорят, первый блин комом, но можно сказать и по-другому: это был суровый, но необходимый урок.

Дворец Амина

Вспоминая о подготовке группы «А» в те годы, Геннадий Николаевич как-то сказал:

«Тяжёлые изнурительные тренировки, иногда перемежались боевыми дежурствами. Пока что боевыми они были по внутренней готовности выполнить поставленную задачу. Шло накопление "количества", чтобы 27 декабря 1979 года перерасти его в Кабуле в "качество", позволившее одержать победу».

Та операция действительно не имела аналогов в истории спецподразделений всех стран и континентов. 22 сотрудника группы «А» («Гром») и 25 офицеров региональных управлений КГБ, прошедших диверсионную подготовку («Зенит»), при поддержке бойцов «мусульманского» батальона сумели взять штурмом дворец Тадж-Бек, который по определению считался неприступным. Особенно такими силами.

Место для дворца было выбрано лучше не придумать. Из самого здания открывался прекрасный обзор, а система охраны состояла из трёх поясов защиты (внутри дворца несла службу личная гвардия Амина). Метрах в пятистах основательное здание жандармерии, слева от дворца расположился первый батальон охраны, справа - второй. Между позициями батальонов и дворцом по три вкопанных танка. Сил и средств более чем достаточно, поэтому штурм проходил под ураганным огнём дворца. Грохот вокруг стоял «зверский», как выразился потом один из бойцов подразделения «А».

Охрана дворца по численности значительно превосходила штурмующих. По всем тактическим канонам такая атака была обречена, но вышло иначе: дворец Тадж-Бек был взят, боевая задача выполнена.

Группа «А» перед штурмом дворца Амина

В этой командировке полковник Геннадий Зайцев участия не принимал, лежал в госпитале. Но его подчинённые всё сделали как надо, как учили. Все они были удостоены высоких наград, а капитан Виктор Карпухин стал Героем Советского Союза. Но были причины и для печали. В бою погибли два сотрудника группы - Дмитрий Волков и Геннадий Зудин. Тринадцать человек получили ранения, пятеро тяжёлые. Участник штурма Сергей Голов потом расскажет: «Раненых было много. Гранатой раздробило стопу Владимиру Федосееву, у Геннадия Кузнецова ранение в бедро. Баеву навылет прострелили шею, у Емышева оторвало руку».

Конечно, всем была оказана медицинская помощь. «А что дальше? - задавал себе вопрос полковник Зайцев. - Увольнение, пенсия по инвалидности?» Он обсудил эту проблему с генералом Бесчастновым. Алексей Дмитриевич с особым вниманием относился к сотрудникам группы «А», но и он не способен был решить эту проблему. Пришлось обратиться к Андропову. Так что никого не бросили. К примеру, Валерий Емышев, потерявший руку при штурме, продолжил службу в родном подразделении на должности заместителя командира по политико-воспитательной работе.

«О наших потерях открыто не говорили, - вспоминал Дмитрий Леденев. - Однако чекистская молва быстро разнесла эту информацию по Комитету. И всё равно число желающих служить в боевом подразделении осталось очень большим: люди звонили, приходили, спрашивали, как попасть в группу. И никого, замечу, не отпугнули трудности и возможная гибель во время боевого задания».

…И тогда он ушёл

В начале 1980-х годов мир захлестнула очередная волна глобального террора. На этот раз не стал исключением и Советский Союз. Год 1981-й - в Сарапуле спецподразделение обезвредило двух вооружённых автоматами террористов, которые взяли в заложники 25 учеников средней школы. 1983-й - сотрудники «Альфы» провели боевую операцию в Тбилиси, вызволив из захваченного самолёта 57 пассажиров. 1986-й, 1988-й…

Таков послужной список «Альфы», причём неполный, только за десятилетие. Особенно важно отметить, что все операции прошли успешно. Причём ни один заложник не погиб и не получил ранения по вине сотрудников группы. Всё это потому, что под руководством полковника Геннадия Зайцева группа «А» превратилась в мощное, высокопрофессиональное подразделение, которое способно было противостоять любым террористам.

Вот этим качеством «Альфа» и отличалась от других спецслужб. Например, в ноябре 1985 года при освобождении заложников из «Боинга-737» в аэропорту Мальты погибло более 60 человек. В мае 1986 года в аэропорту Карачи при штурме захваченного самолёта были убиты 14 пассажиров и членов экипажа, 98 человек получили ранения.

Геннадий Зайцев (в центре) с участниками спецоперации в г. Минеральные Воды

Всё, что было сделано Геннадием Зайцевым за те годы, когда он возглавлял антитеррористическое подразделение, оценили по достоинству. В 1986 году за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников полковнику Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Через два года Геннадий Николаевич получит повышение по службе - его назначат заместителем начальника 7-го управления. На этой должности он станет генерал-майором. А в 1992 году, когда всё в стране перевернётся с ног на голову, его вернут на прежнюю должность в «Альфу». И, может быть, именно это решение повлияло на судьбу страны.

В октябре 1993 года «Альфа» и «Вымпел», которым было приказано расправиться с депутатами в здании Верховного Совета, откажутся проливать кровь по указанию ельцинского Кремля и всё сделают по-своему, фактически спасут страну от гражданской войны. За это генерал-майора Зайцева чуть было не уволят в запас. Уже и указ был готов, но в Кремле нашёлся неглупый человек, который сообразил, что публичная расправа с командиром такого спецподразделения не добавит власти уважения. Зайцева оставили на службе.