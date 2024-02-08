«Роскошнее, чем у французских королей». Что удивило Ельцина в гостях у Горбачева

С распадом Советского Союза Михаил Горбачев лишился не только своего поста, но и всех полагавшихся ему привилегий. В частности, казенных президентских апартаментов. На новое «место жительства» заехал преемник — Борис Николаевич Ельцин.

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Скромная, но своя

Впрочем, надо сказать, что к тому времени первый и последний президент СССР служебным жильем практически не пользовался. У него уже была квартира в доме на улице Косыгина. Здесь же — в этом доме — жила дочь Горбачевых, Язов, Болдин, Марчук и другие высокопоставленные чиновники. Эту жилплощадь Михаил Сергеевич приватизировал в 1991 году.

Была она на самом деле довольно скромной для его служебного положения — 140 квадратных метров из которых жилой была лишь половина. Рассказывают, что нотариус, которая оформляла документы на приватизацию, после сильно удивлялась: «Неужели правда, что у Горбачевых теперь в собственности только эта в сущности малогабаритная квартира?».

Королевский шик

А вот что касается президентских апартаментов, которые покинул Горбачев, то их скромными никак нельзя было назвать. По воспоминаниям Александра Коржакова, бывшего начальника охраны первого президента России, когда Ельцин впервые посетил казенную квартиру Горбачевых, он был изумлен царившей там роскошью.

Санузел был оборудован биде и джакузи, раковины были выполнены из оникса, на кухне стоял красивейший гарнитур из карельской березы. Кроме того, в апартаментах были две спальни одинаковой планировки, но в разном цветовом исполнении. Коржаков писал, что такой роскоши не было даже «в покоях французских королей».

Все, что приглянулось

Впоследствии Ельцины вывезли большинство мебели из служебной квартиры Горбачевых. Причем большую часть обстановки пришлось разбирать и переделывать, так как она была встроенной и изготавливалась изначально под конкретные размеры и конфигурацию. Кое-что осело на даче Ельциных, а кое-что было впоследствии перевезено в их новый собственный дом в Горках-10.