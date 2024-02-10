Китайский новый год в Москве: где отметить восточный праздник

Москва впервые готовится отмечать один из главных восточных праздников – китайский Новый год. В восточном государстве его называют Чуньцзе, или Праздник весны. В этом году его отметят 10 февраля.

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Для москвичей и гостей столицы подготовили невероятную программу с красочными шоу, гастрономическими ярмарками и световыми представлениями. Праздник будет отмечаться с размахом, так, как это принято в Китае. Большинство развлекательных мероприятий станет доступно уже 9 февраля, а последний день гуляний запланирован на 18 февраля.

“Рамблер” рассказывает о том, куда сходить в Москве, чтобы прочувствовать атмосферу одного из главных праздников Китая.

Тверская улица

На Тверской улице будут открыты палатки, где можно будет приобрести традиционные сувениры с символикой года и настоящий китайский чай. Посетители смогут насладиться национальной кухней и отведать такие блюда, как утка по-пекински, рисовые блины и лапша. На тверской также будут выступать талантливые китайские артисты, а все желающие смогут пройти мастер-классы по приготовлению азиатских блюд. На прогулочной улице также можно будет приобрести печенье с предсказаниями на наступивший год, которые помогут наметить планы на 2024 год.

ВДНХ

В строении 574 любой желающий сможет поучаствовать в бесплатном мастер-классе по цигуну, который будут вести именитые инструкторы Всероссийской федерации. В конце упражнений участникам будет предложено попробовать традиционный китайский напиток – чай. Гимнастика цигун полезна для людей всех возрастов, поэтому 10 февраля, в субботу, можно посетить праздник всей семьей.

ВДНХ также подготовила выставку-реконструкцию, посвященную азиатской культуре. "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" познакомит посетителей поближе с историей и искусством восточной страны. Также запланированы театрализованные представления, на которых артисты проведут огромного 18-метрового дракона под звуки традиционной музыки, отмечая наступление Нового года. Гостям представят выступления, где покажут "танец китайского льва" и игру китайских барабанщиков.

Московский зоопарк

В Московском зоопарке разработали интерактивные экскурсии, которые должны познакомить посетителей с китайскими животными. На территории зоопарка проживают панды Диндин и Жуи, которые пользуются особым интересом у всех гостей. 24 августа 2023 года у них родилась дочь, которую назвали Катюша. Имя для малышки-панды выбирали всей страной. Поэтому Московский зоопарк сделал посещение бесплатным для посетительниц, кто носит имя Екатерина. Они смогут бесплатно посетить зоопарк в праздничные дни, чтобы поздравить маленькую панду.

Центральный рынок

В выходные на Рождественском бульваре пройдет огромное гастрономическое событие с участием танцующего дракона, китайского мудреца и экзотических блюд. Двенадцать азиатских кулинарных площадок Центрального рынка объединились, чтобы представить три набора из пяти блюд и одного напитка. Посетители могут попробовать спринг-роллы, малатан с фунчозой, утку по-пекински и моти с клубникой. Вас ждут разнообразные развлечения, такие как танцы с зонтиками, выступление кавер-группы и квиз о Китае.

“Солнце Москвы”

10 февраля начинается фестиваль китайской народной культуры на территории колеса обозрения "Солнце Москвы", который будет бесплатным для всех желающих. На территории аттракциона проведут квизы, покажут шоу барабанщиков и представление "Сердце льва", а также сделают флешмоб с красными китайскими фонариками и яркое световое шоу. Гости смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть мешочки с предсказаниями.