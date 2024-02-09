Многовековая китайская традиция: зачем вся страна извивается в Танце Дракона
В ночь на 10 февраля по лунному календарю наступит Китайский Новый год. Китайцы празднуют его почти 15 дней, в течение которых вся страна становится одним большим фестивалем, созданном из древних традиций.
Одной из таких традиций считается танец огненного дракона. Как и танец льва , его чаще всего можно увидеть во время праздничных торжеств. Танец исполняется командой опытных танцоров, которые манипулируют длинной гибкой гигантской марионеткой дракона с помощью шестов, расположенных через равные промежутки по длине дракона. Танцевальная команда имитирует воображаемые движения этого речного духа в извилистой, волнообразной манере.
Драконы и Китай
Китайские драконы приносят удачу, и с помощью этой традиции народ выражает почтение дракону. Танцы драконов исполняются почти на всех специальных фестивалях, чтобы отпугнуть злых духов.
Китайские драконы ассоциируются с облаками и животворящим дождем, который подразумевает небесное благодеяние и плодородие.
Существует несколько видов драконов:
- Небесный дракон (天龍, тянь лонг), охраняющий небесные жилища богов;
- Дракон спрятанного сокровища (伏藏龍, фуканглонг), охраняющий зарытые сокровища, как природные, так и рукотворные;
- Земляной Дракон (地龍, дилонг), управляющий водными путями, и
- Духовный Дракон (神龍, шэньлонг), контролирующий дождь и ветер.
В китайской мифологии считается, что драконы способны создавать облака своим дыханием, а вулканы возникают, когда драконы вырываются из-под земли, чтобы сообщить об этом небесам.
Мудрое животное обладает особыми силами и достоинством, символизируя плодородие, мудрость и императорскую власть. Кроме того, дракон является источником стихий – воды, ветра, земли и огня – и хранителем времен года, символизируя тем самым жизнь и процветание.
Дракон также является одним из Двенадцати символов суверенитета, представляющих китайскую имперскую власть.
Танец дракона
Танцующие драконы могут различаться по размеру и длине: от нескольких метров до 100 метров. Драконы приносят людям удачу, поэтому, чем длиннее существо, тем больше удачи оно принесет. Если человека коснулся дракон, особенно Золотой, то в наступающем году его ждет удача и процветание.
Исполнение танца дракона сопровождается интенсивным, завораживающим шумом тарелок, гонгов и большого барабана.
Звук и ритм направляют движение дракона. Артисты имитируют предполагаемые движения этого духа и тем самым оживляют неподвижное тело дракона.
Во время танца артисты держатся за шесты, поднимают и опускают дракона, сделанного из ткани. Ведущие танцоры поднимают, опускают, толкают и размахивают головой дракона, которая может содержать анимированные элементы, управляемые танцором, а иногда приспособлена для извержения огня и дыма из скрытых пиротехнических устройств. Один из исполнителей несет на шесте сферу, мистическую «Жемчужину Мудрости», и его движения с Драконом символизируют охоту дракона за знаниями и истиной.
Все участники в танце дракона должны сотрудничать, чтобы двигать тело дракона в соответствии с ритмом барабана. Барабан используется не только для отбивания ритма, но и громкий шум инструмента отпугивает злых духов и монстров, таких как великан Нянь .
Танец Дракона зародился во времена династии Хань (206 г. до н. э. – 24 г. н. э.), и эта традиция никогда не угасала. Первоначально танец Дракона исполнялся для того, чтобы выразить почтение предкам и предотвратить болезни и голод.
Постепенно танец Дракона стал культурным мероприятием. Со времен династии Тан (618-907 гг. н.э.) и Сун (960-1279 гг. н.э.) Танцы Дракона можно увидеть на каждом фестивале.
Зародившись в сочетании стилизованных изображений естественных животных, китайский дракон превратился в мифическое существо, почитаемое в китайской культуре. В китайском искусстве дракон превратился из змееподобного существа без конечностей во времена до династии Цинь (до 221 г. до н.э.) в составное существо, представляющее собой комбинацию многих животных , включая рога оленя, уши быка, глаза кролика, когти тигра и чешую рыбы — все на длинном змеином теле. Считалось, что благодаря этим чертам драконы были амфибиями, способными передвигаться по суше, летать по воздуху и плавать в море, что делало и повелителями дождя и облаков.
Легенда происхождения традиции
Китайская легенда гласит: однажды Король Драконов почувствовал ужасную боль в пояснице. После того, как он выпил все лекарства, которые смог найти, боль не исчезла. Не имея другого выбора, он принял человеческий облик и обратился за советом к врачу. После осмотра врач заявил: «Вы не человек». Поняв, что он больше не может притворяться, Король Драконов принял свой первоначальный облик. Доктор все же помог и наложил на рану лекарство. Король Драконов сразу почувствовал облегчение. В знак признательности за помощь доктора Король-Дракон сказал доктору:
«Танцуйте в форме дракона, и вам будет дарована спокойная погода и отличный урожай».
Новость быстро распространилась, и люди начали танцевать в шестернях, построенных в форме дракона, чтобы молить о дожде в сезон засухи.
Цвета и правила
Сам дракон состоит из нескольких цветов неслучайно: зеленый цвет для хорошего урожая, красный для лета, белый для осени, черный для зимы, а также желтый показывает единство китайской империи. Все цвета символизируют Пять стихий: дерево, огонь, землю, металл и воду. Золотые или серебряные цвета символизируют процветание.
Дракон движется волнообразным образом, достигаемым за счет скоординированного последовательного покачивания каждой секции. Хотя это раскачивание является основным движением дракона, выполнение более сложных построений ограничивается только творческим подходом команды. Выполняемые схемы и трюки обычно включают в себя движение по спирали, заставляющее тело дракона поворачиваться и скручиваться само по себе. .