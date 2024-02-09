Многовековая китайская традиция: зачем вся страна извивается в Танце Дракона

В ночь на 10 февраля по лунному календарю наступит Китайский Новый год. Китайцы празднуют его почти 15 дней, в течение которых вся страна становится одним большим фестивалем, созданном из древних традиций.

© www.stefanoborghi.com

Одной из таких традиций считается танец огненного дракона. Как и танец льва , его чаще всего можно увидеть во время праздничных торжеств. Танец исполняется командой опытных танцоров, которые манипулируют длинной гибкой гигантской марионеткой дракона с помощью шестов, расположенных через равные промежутки по длине дракона. Танцевальная команда имитирует воображаемые движения этого речного духа в извилистой, волнообразной манере.

Драконы и Китай

Китайские драконы приносят удачу, и с помощью этой традиции народ выражает почтение дракону. Танцы драконов исполняются почти на всех специальных фестивалях, чтобы отпугнуть злых духов.

Китайские драконы ассоциируются с облаками и животворящим дождем, который подразумевает небесное благодеяние и плодородие.

Существует несколько видов драконов:

Небесный дракон (天龍, тянь лонг), охраняющий небесные жилища богов;

Дракон спрятанного сокровища (伏藏龍, фуканглонг), охраняющий зарытые сокровища, как природные, так и рукотворные;

Земляной Дракон (地龍, дилонг), управляющий водными путями, и

Духовный Дракон (神龍, шэньлонг), контролирующий дождь и ветер.

В китайской мифологии считается, что драконы способны создавать облака своим дыханием, а вулканы возникают, когда драконы вырываются из-под земли, чтобы сообщить об этом небесам.

Мудрое животное обладает особыми силами и достоинством, символизируя плодородие, мудрость и императорскую власть. Кроме того, дракон является источником стихий – воды, ветра, земли и огня – и хранителем времен года, символизируя тем самым жизнь и процветание.

Дракон также является одним из Двенадцати символов суверенитета, представляющих китайскую имперскую власть.

Танец дракона

Танцующие драконы могут различаться по размеру и длине: от нескольких метров до 100 метров. Драконы приносят людям удачу, поэтому, чем длиннее существо, тем больше удачи оно принесет. Если человека коснулся дракон, особенно Золотой, то в наступающем году его ждет удача и процветание.

Исполнение танца дракона сопровождается интенсивным, завораживающим шумом тарелок, гонгов и большого барабана.

Звук и ритм направляют движение дракона. Артисты имитируют предполагаемые движения этого духа и тем самым оживляют неподвижное тело дракона.

Во время танца артисты держатся за шесты, поднимают и опускают дракона, сделанного из ткани. Ведущие танцоры поднимают, опускают, толкают и размахивают головой дракона, которая может содержать анимированные элементы, управляемые танцором, а иногда приспособлена для извержения огня и дыма из скрытых пиротехнических устройств. Один из исполнителей несет на шесте сферу, мистическую «Жемчужину Мудрости», и его движения с Драконом символизируют охоту дракона за знаниями и истиной.

Все участники в танце дракона должны сотрудничать, чтобы двигать тело дракона в соответствии с ритмом барабана. Барабан используется не только для отбивания ритма, но и громкий шум инструмента отпугивает злых духов и монстров, таких как великан Нянь .

Танец Дракона зародился во времена династии Хань (206 г. до н. э. – 24 г. н. э.), и эта традиция никогда не угасала. Первоначально танец Дракона исполнялся для того, чтобы выразить почтение предкам и предотвратить болезни и голод.

Постепенно танец Дракона стал культурным мероприятием. Со времен династии Тан (618-907 гг. н.э.) и Сун (960-1279 гг. н.э.) Танцы Дракона можно увидеть на каждом фестивале.

Зародившись в сочетании стилизованных изображений естественных животных, китайский дракон превратился в мифическое существо, почитаемое в китайской культуре. В китайском искусстве дракон превратился из змееподобного существа без конечностей во времена до династии Цинь (до 221 г. до н.э.) в составное существо, представляющее собой комбинацию многих животных , включая рога оленя, уши быка, глаза кролика, когти тигра и чешую рыбы — все на длинном змеином теле. Считалось, что благодаря этим чертам драконы были амфибиями, способными передвигаться по суше, летать по воздуху и плавать в море, что делало и повелителями дождя и облаков.

Легенда происхождения традиции

Китайская легенда гласит: однажды Король Драконов почувствовал ужасную боль в пояснице. После того, как он выпил все лекарства, которые смог найти, боль не исчезла. Не имея другого выбора, он принял человеческий облик и обратился за советом к врачу. После осмотра врач заявил: «Вы не человек». Поняв, что он больше не может притворяться, Король Драконов принял свой первоначальный облик. Доктор все же помог и наложил на рану лекарство. Король Драконов сразу почувствовал облегчение. В знак признательности за помощь доктора Король-Дракон сказал доктору:

«Танцуйте в форме дракона, и вам будет дарована спокойная погода и отличный урожай».

Новость быстро распространилась, и люди начали танцевать в шестернях, построенных в форме дракона, чтобы молить о дожде в сезон засухи.

Цвета и правила

Сам дракон состоит из нескольких цветов неслучайно: зеленый цвет для хорошего урожая, красный для лета, белый для осени, черный для зимы, а также желтый показывает единство китайской империи. Все цвета символизируют Пять стихий: дерево, огонь, землю, металл и воду. Золотые или серебряные цвета символизируют процветание.