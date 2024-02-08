Как по русской фамилии определить потомков купцов

Купеческие фамилии, по мнению лингвистов, нельзя оформить в отдельный пласт. Именно поэтому определение принадлежности той или иной фамилии к купеческому сословию представляет известную сложность.

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Однако некоторые особенности у таких фамилий все же есть.

Крестьяне и старообрядцы

Русские фамилии, как пишет лингвист Борис Унбегаун в своей книге «Русские фамилии», не закреплялись в обиходе одновременно. Дело в том, что первыми фамилиями обзавелись представители знати. Дворянство повело за собой буржуазию, а следом за ними – торговцев и купцов. Крестьяне и вовсе не имели фамилий вплоть до отмены крепостного права в 1861 году.

Мало того, банкир Владимир Рябушинский утверждал, что многие купцы были именно выходцами из крестьян и наживали состояние исключительно благодаря тяжелому и упорному труду. Яркими примерами тому стали основатели купеческих династий: Савва Морозов, Петр Елисеев, Иван и Василий Абрикосовы.

Также, по мнению большинства специалистов, значительное количество купцов было привержено старообрядчеству. Так, к купцам-старообрядцам относились династии Гучковых, Носовых, Солдатенковых, Бутиковых. Да и тот же Рябушинский являлся членом купеческой семьи старообрядцев.

Прилагательное+существительное

Вследствие вышеперечисленных причин, по мнению языковедов, купеческие фамилии невозможно выделить в отдельный пласт. Хотя некоторые фамилии, которые носили купцы, обладают отличительными особенностями. Одна часть из них была образована от названий профессий, а другая представляет собой сочетания прилагательного и существительного или двух существительных.

В качестве примеров можно привести купцов Синебрюхова, Гнилорыбова, Твердохлебова. Лишним доказательством образования купеческих фамилий именно этим путем являются произведения Александра Островского. Писатель был близко знаком с купечеством, а потому давал своим героям весьма реалистичные фамилии: Восьмибратов, Курослепов, Толстогораздов. Не отставал от Островского и драматург Антон Чехов, придумавший фамилии: Синерылов, Чернобрюхов, Семирылов.

Кратковременные династии

Впрочем, отследить купеческое происхождение лишь по фамилии весьма непросто. И не только потому, что многие купцы изначально были простолюдинами. Отечественный историк Леонид Беловинский в издании «Жизнь русского обывателя» пишет о том, что купеческие династии были слишком недолговечными, чтобы закрепить за своими родами определенные фамилии.

Беловинский в частности рассказывает о московском купце Морозове, который начал свою деятельность в начале XIX века, а уже через 100 лет грянула революция. Другой купец по фамилии Бахрушин стал купцом в Москве лишь в 1835 году. Исследователь купечества А. И. Аксенов подсчитал, что из 153 купцов первой гильдии занимались торговлей в 4-х поколениях только 6, в 3-х поколениях – 46, в 2-х поколениях – 56, а в одном – 43.