Зачем «отец» ВДВ Маргелов сбросил своего сына с самолета без парашюта

Аббревиатуру ВДВ иногда шутливо расшифровывают как войска дяди Васи — в честь их создателя Василия Маргелова. Десантники уважительно называют его «батей», как бы признавая, что он отец — в переносном смысле — каждого из них.

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А, надо сказать, отцом Василий Филиппович был весьма строгим, даже для родных сыновей…

Александр Васильевич Маргелов

Подробно останавливаться на жизни и судьбе Василия Маргелова мы не будем — об это замечательном человеке написано достаточно. Вспомним лишь пару интересных случаев, касающегося одного из сыновей «дяди Васи» — всего же у него их было пятеро. Речь далее пойдет об Александре Васильевиче — на момент первого прыжка старшем лейтенанте ВДВ.

Первое десантирование

Точнее это был не совсем прыжок в обычном понимании, а десантирование на бронетехнике. Первый эксперимент такого рода был поставлен 5 января 1973 года на парашютодроме «Слободка» под Тулой. В гусеничной бронированной машине БМД-1, установленной на специальной платформе, находилось два члена экипажа: командир — подполковник Леонид Зуев и оператор-наводчик — старший лейтенант Александр Маргелов.

Командовал испытаниями и с волнением следил за их ходом сам Василий Филиппович. Рассказывают, что на командном пункте он курил сигареты одну за одной и за время подготовки и десантирования «уничтожил» целую пачку. При этом под рукой у него постоянно находился заряженный пистолет — в случае неудачи Маргелов намеревался застрелиться.

Козырь в Холодной войне

В тот раз все прошло успешно, возможно поэтому вторые испытания — в 1976 году — дались Василию Филипповичу и его сыну Александру проще. В этот раз десантирование БМД производилось без платформы — машину выбрасывали с парашютом, прикрепленным непосредственно к ней. Поэтому к весу груза были особо строгие требования — экипаж не имел средств индивидуального спасения.

И в этот раз все закончилось хорошо. А возможность такого десантирования стала серьезным козырем в Холодной войне. Ведь у Советской Армии появилась возможность забросить в тыл противника не только живую силу, но и бронетехнику. Десантирование позволяло вводить в бой дивизию ВДВ всего за 22 минуты, вместо нескольких суток, как это было ранее.