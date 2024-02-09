Итальянская мясорубка. Как союзники СССР по Второй мировой воевали с фашистами

Два года назад фотограф Артур Бондарь приобрел на интернет-аукционе в США неизвестный ранее архив американского военного фотографа. Никаких сведений ни о фотографиях, ни об их хозяине не имелось. Только после тщательной реставрации негативов удалось кое-что выяснить. «Лента.ру» публикует уникальные снимки времен Второй мировой войны.

© Частная коллекция Артура Бондаря

Автор снимков служил военным фотографом в корпусе связи 5-й американской армии, которая в годы Второй мировой войны вместе с 8-й британской армией в составе войск антигитлеровской коалиции сражалась против итальянцев и немцев в Средиземноморье. Как выяснилось, архив фотографа начинается со второй половины 1944 года.

Фото верху: Американский военный с легким самозарядным карабином М1 Carbine. Италия. 1945 год

Фото внизу: Американский военный за рулем джипа на площади де Феррари. Генуя, Италия. 1945 год

К этому времени англо-американские союзники уже год вели тяжелые и кровопролитные бои на территории Италии. В июле 1943 года их морской и воздушный десанты синхронно высадились на Сицилии, а в начале сентября 1943 года войска коалиции пересекли Мессинский пролив и закрепились на юге Апеннинского полуострова. 5-я американская дивизия впервые была задействована в Итальянской кампании в сентябре 1943 года, когда она участвовала в высадке десанта в Салерно (операция «Лавина»).

Фото верху: Американский военный принимает ванну. Генуя, Италия. 1945 год

Фото внизу: Американский военный позирует, сидя у подъезда. Генуя, Италия. 1945 год

После свержения и ареста итальянского диктатора Бенито Муссолини 25 июля 1943 года (в сентябре его освободят немецкие диверсанты под командованием Отто Скорцени) новое итальянское правительство под руководством премьер-министра маршала Пьетро Бадольо в начале сентября 1943 года подписало капитуляцию перед силами союзников и объявило о выходе из войны. В ответ находящиеся в Италии немецкие войска разоружили части итальянской армии и оккупировали северную и центральную части страны, включая ее столицу Рим (операция «Ось»). Почти вся боевая техника, имущество и боеприпасы вооруженных сил Италии, кроме ее военно-морского флота, оказались под контролем нацистской Германии.

Как писала «Лента.ру», с этого момента боевые действия приобрели для итальянцев черты гражданской войны: часть бывшей королевской армии осталась верной фашистам и немцам, другие военнослужащие присоединились к англо-американским войскам.

Фото верху: Американские военные на привале. Италия. 1945 год

Фото внизу: Американская военная полиция 5-й армии на ступеньках правительственного здания. Генуя, Италия. 1945 год

Неблагоприятные погодные условия вместе с горным рельефом местности, максимально удобным для ведения оборонительных боевых действий, серьезно затрудняли дальнейшее продвижение союзников на север Апеннинского полуострова. Позднее командующий 8-й британской армией генерал Бернард Монтгомери вспоминал:

Если планирование и проведение сицилийской кампании были скверными, то подготовка к вторжению в Италию и последующий ход кампании в этой стране были еще хуже. Мы собирались вторгнуться на европейский материк, не имея ясного представления о том, какие там проводить операции

В результате первоначальные планы молниеносного броска войск антигитлеровской коалиции вглубь Италии с быстрым разгромом сил противника не увенчались успехом. Союзникам пришлось прогрызать оборонительные позиции немцев, и воюющие стороны надолго увязли в позиционных боях. Только после пятимесячной битвы под Монте-Кассино — серии из четырех длительных и ожесточенных сражений с января по май 1944 года — войскам антигитлеровской коалиции удалось прорвать линию немецких оборонительных укреплений («линию Густава» или «Зимнюю линию») и к началу лета 1944 года вдоль морского побережья прорваться к Риму.

После освобождения Рима 4 июня 1944 года и высадки войск союзников в Нормандии 6 июня 1944 года (операция «Оверлорд») в войсках западных союзников в Италии произошла ротация — несколько десятков тысяч военнослужащих были передислоцированы для участия во вспомогательной десантной операции на юге Франции (операция «Драгун» или Южно-французская операция). Она длилась с середины августа до середины сентября 1944 года и стала самой масштабной морской десантной операцией на Средиземноморском театре военных действий. В результате летом 1944 года менее чем за два месяца личный состав 5-й американской армии в Италии сократился с почти 250 тысяч человек до чуть более 150 тысяч человек, хотя позже в состав 4-го армейского корпуса 5-й армии США влились части Бразильского экспедиционного корпуса.

В это время в Италии в составе 5-й армии США и 8-й британской армии сражались не только американцы с англичанами, но и представители других народов: французы, канадцы, новозеландцы, поляки, бразильцы, греки, гуркхи, хиндустанцы, бенгальцы, евреи и арабы из Палестины (она тогда находилась под британским контролем) и Марокко, другие выходцы из Африки и местные итальянцы-антифашисты.

Местные жители работают в поле. Италия. 1945 год

В августе 1944 года войска союзников освободили Флоренцию и вплотную подошли к Готской линии («Зеленой линии») — хорошо укрепленному оборонительному рубежу немецких войск, протянувшемуся через весь Апеннинский полуостров от Пизы до Римини. По замыслу союзного командования, после прорыва оборонительной линии в конце августа 1944 года войска коалиции до зимних холодов должны были пересечь Апеннины и выйти в долину реки По для последующего вторжения в Центральную Европу.

20 сентября 1944 года после ожесточенных боев греческие, новозеландские и канадские части овладели городом Римини на Адриатическом побережье, но дальнейшее продвижение войск союзников из-за затянувшихся проливных дождей и нарастающего сопротивления немцев проходило крайне медленно и с большими потерями. К исходу 1944 года года линия фронта стабилизировалась на рубеже Равенна — Фаэнца — Вергато, после чего западные союзники в Италии остановились и начали готовиться к весеннему наступлению 1945 года.

Активные боевые действия на севере Италии возобновились в апреле 1945 года

9 апреля части 8-й британской армии при поддержке артиллерии и авиации ударили по позициям немецких войск восточнее Болоньи и 14 апреля овладели городом Арджента. В этот же день, 14 апреля, северо-западнее Болоньи перешли в наступление и части 5-й американской армии. Развивая успех, 21 апреля войска союзников при поддержке итальянских партизан-антифашистов освободили Болонью.

Фото верху: Американские военные с вещами в кузове армейского грузовика. Италия. 1945 год

Фото внизу: Американские военные позируют у армейского грузовика. Италия. 1945 год

После этого оборона немцев посыпалась, и в течение четырех дней после взятия Болоньи силы антигитлеровской коалиции успешно форсировали реку По, перейдя на ее левый берег. Быстрое продвижение союзников вызвало массовые антифашистские выступления в Турине, Генуе, Венеции, Милане и других городах Северной Италии. В условиях всеобщего хаоса бывший диктатор страны и номинальный правитель марионеточной так называемой Итальянской социальной республики (Республики Сало) Бенито Муссолини попытался бежать в сторону швейцарской границы, но 27 апреля 1945 года на озере Комо его поймали итальянские партизаны и на следующий день расстреляли вместе с любовницей Кларой Петаччи. Их обезображенные тела сначала выставили на всеобщее обозрение в Милане, а затем подвесили за ноги на бензоколонке на площади Лорето.

Осознав безнадежность своего положения, 29 апреля 1945 года командующий немецкими войсками в Италии (командующий Группой армий «Ц») генерал-полковник Генрих фон Фитингоф капитулировал перед союзным войсками в Северной Италии (акт о безоговорочной капитуляции вступил в силу 2 мая 1945 года). Спустя два дня, 4 мая 1945 года, подразделения 88-й пехотной дивизии США достигли перевала Бреннер в Альпах и соединились там с частями 7-й американской армии, завершавшими длительный марш в Италию через Альпы из Баварии.

Британские военные на фоне Везувия идут в сторону древнего амфитеатра. Помпеи, Италия. 1944-1945 годы