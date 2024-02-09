9 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

9 февраля — день ярких и вкусных праздников в России и мире. А наши предки в эту дату обязательно соблюдали огненную традицию: особенным образом топили печь. «Лента.ру» рассказывает, какой праздник отмечается сегодня и кто родился в этот день.

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Праздники в России

День работника гражданской авиации

9 февраля профессиональный праздник отмечают авиапилоты, стюарды и стюардессы. Дату приурочили к дню создания воздушного флота нашей страны в 1923 году. К 90-летней годовщине этого события президент России подписал указ об установлении праздника — Дня работника гражданской авиации.

Кстати, самый первый в истории России самолет внутренних авиалиний совершил полет из Москвы в Нижний Новгород 15 июля 1923 года. Маршрут составил 420 километров.

Праздники в мире

Начало карнавала в Рио-де-Жанейро

Самый известный карнавал в мире — в Рио-де-Жанейро — в 2024 году стартует 9 февраля. Дата начала этого масштабного праздника плавающая и зависит от того, в какой день проходит Пасха.

Карнавал Рио начинается в последнюю пятницу перед Великим постом и идет пять дней — до Жирного вторника. Официально фестиваль должен завершаться в среду, когда начинается пост, но чаще всего это чистая формальность — и Рио-де-Жанейро продолжает гулять и веселиться.

Международный день пиццы

Италия считает пиццу своим главным национальным блюдом. Неаполитанская пицца (в России ее называют Маргаритой) является классической и самой популярной в любых итальянских ресторанах. Поэтому неудивительно, что страна ЮНЕСКО с требованием признать пиццу одной из всемирных ценностей.

В Италии даже есть закон о пицце. Он устанавливает четкий технологический процесс приготовления этого блюда и даже то, из каких регионов должны происходить ингредиенты.

Какие еще праздники отмечают в мире 9 февраля

Карнавал в Португалии;

Международный день стоматолога;

День рождения стриптиза;

День рождения волейбола;

День апростохорошо.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти Иоанна Златоуста

Православные верующие 9 февраля вспоминают Иоанна Златоуста — богослова и священнослужителя из Константинополя. Наряду с Григорием Богословом, чей день отмечается 7 февраля, он считается одним из самых почитаемых святителей.

Златоустом Иоанна прозвали за яркие речи, которыми он призывал людей к вере. Православные обращаются к этому святому с молитвами о светлом разуме, а также о помощи в критической ситуации. И — неожиданно — при зубной боли. Есть даже особый заговор: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

Приметы 9 февраля

В День Иоанна Златоуста с древности было принято внимательно относиться к огню и домашнему очагу.

Наши предки старались 9 февраля по-особенному затопить печь: чтобы огонь охватил сразу все дрова. Если удалось этого добиться, то семья весь год будет сыта и жить в достатке

К Златоустьеву огню готовились особенно: заранее засушивали поленья, чтобы они лучше разгорались.

Кто родился 9 февраля

Всеволод Мейерхольд

Выдающийся советский театральный деятель Всеволод Мейерхольд родился в Пензе в 1874 году и стал одним из символов культуры начала XX века в России. После Октябрьской революции в 1917 году он активно занялся новым советским театром — непохожим на классический. Именно под руководством Мейерхольда на сцене стали появляться постановки поэта Владимира Маяковского: например, режиссер сам поставил его «Мистерию-Буфф».

Василий Жуковский

Поэт, ставший классиком русской литературы, родился 9 февраля (по новому стилю) 1783 года в Тульской губернии. Интересно, что он нечистокровный дворянин. Его отцом был помещик Афанасий Бунин, а матерью — пленная турчанка по имени Сальха. Ее крестьяне вывезли из Бендерской крепости и подарили Бунину во время войны. При этом фамилию и отчество Жуковский получил от крестного отца бедного дворянина Андрея Жуковского, который также жил в доме Бунина.

Кто еще родился 9 февраля