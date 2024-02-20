Что Юрий Андропов не успел сделать с Советским Союзом

Юрий Андропов считается одним из самых популярных советских руководителей, несмотря на то что пост генсека ЦК КПСС занимал всего 16 месяцев. Предполагается, что бывший глава КГБ хотел, но не успел провести масштабные реформы, в том числе в направлении свободного рынка. Был ли Андропов реформатором и продвигал ли по карьерной лестнице Михаила Горбачева — в материале NEWS.ru.

Партизанское движение и Венгерское восстание

Юрий Андропов родился в ставропольской станице Нагутской 15 июня 1914 года, школу окончил в североосетинском Моздоке в 1931-м. В Рыбинском речном техникуме выучился на техника по эксплуатации речного транспорта. В возрасте 33 лет окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

Сведений об участии Андропова в Великой Отечественной войне немного. Известно, что он был одним из руководителей партизанского движения в Карелии, в частности, занимался координационной работой и материальным обеспечением действий партизанских отрядов. Именно во время войны пошла в гору его партийная карьера — в сентябре 1944 года Юрия Владимировича назначили вторым секретарем Петрозаводского горкома компартии. Спустя три года он стал вторым секретарем ЦК партии Карело-Финской ССР.

В 1953–1957 годах работал в Венгрии — сначала в должности советника-посланника посольства СССР, а потом и самого посла. Стал свидетелем событий, вошедших в историю как Венгерское восстание. Тогда студенческие волнения переросли в массовые антикоммунистические демонстрации. Андропов потребовал немедленного ввода в Будапешт советских войск. В город вошли примерно шесть тысяч бойцов, около 300 танков, более сотни бронетранспортеров и полторы сотни артсистем. В итоге руководителем Венгрии стал Янош Кадар, фактически назначенный советскими властями.

В марте 1957 года Андропов вернулся в Москву, работал в ЦК КПСС и спустя 10 лет стал председателем КГБ.

Как Андропов боролся с тунеядством

В мае 1982 года Андропов вернулся на работу в Центральный комитет КПСС, заняв пост секретаря ЦК по идеологии — второй по значению в партийной советской иерархии. В ноябре генсек Леонид Брежнев умер. Андропов получил его должность уже через два дня, а в июне 1983 года его избрали еще и председателем Президиума Верховного Совета СССР. Таким образом, он соединил полномочия высших партийной и государственной должностей в Советском Союзе.

В одном из первых выступлений на пленуме ЦК в качестве генсека Андропов заговорил о «трудовой дисциплине». Позже было принято постановление, согласно которому отсутствие на рабочем месте более трех часов без уважительной причины приравнивалось к прогулу. Затем начались «андроповские облавы» — в дневное время милиционеры искали так называемых тунеядцев в магазинах, кафе, ресторанах и других местах. Их данные пересылали на предприятия или в учебные заведения — для дальнейших разбирательств.

Андропов, придя к власти, поднял вопрос об ускорении научно-технического прогресса. Власти полагали, что это направление требовало укрепления дисциплины, пояснил NEWS.ru историк, автор книги «Время Андропова» Никита Петров.

«Андропов думал, что вот эти миллионы человеко-часов, теряемых в результате расхлябанности, пьянства, можно было привести в норму дисциплинарными мерами, что повысит производительность труда. Это были наивные представления о том, что, если провести несколько облав по кинотеатрам, другим заведениям в рабочее время, слух о них распространится по всей стране и люди станут лучше работать. К тому же было ужесточено трудовое законодательство. Работнику уже нельзя было предупредить об увольнении за две недели, теперь надо было ставить руководство в известность за месяц», — уточнил историк.

По мнению Петрова, если эти меры считать реформами, то это означает, что у Андропова не было никаких внятных планов по экономическим преобразованиям.

Кадр из художественного фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Был ли Андропов реформатором

Существуют свидетельства того, что Андропов действительно разрабатывал различные реформы, но документальных подтверждений, кроме его выступлений, нет, рассказал NEWS.ru историк и публицист Евгений Спицын. Для этого он специально создал рабочую группу в составе Михаила Горбачева, Владимира Долгих и Николая Рыжкова, занимавших тогда должности секретарей ЦК.

«Реформы были задуманы прежде всего в экономике. Рабочая группа подключила к этой работе десятки институтов — как академических, так и научно-исследовательских. Была еще задумка, по всей вероятности, провести реформу государственного устройства. Но точно о ней ничего не известно. Есть лишь устные рассказы Аркадия Вольского (помощник Андропова по экономике. — NEWS.ru) о том, что он якобы хотел заменить республиканское деление, основанное на национально-территориальном принципе, на сугубо территориальное деление. По типу американских штатов или западногерманских земель. Но никаких подтверждающих документов пока на эту тему в архиве обнаружить не удалось», — рассказал историк.

По словам Спицына, политические реформы Андропов проводить не собирался. Как рассказывал Георгий Шахназаров, генсек считал нужным «сперва накормить людей» и привести в порядок экономику.

Какие признаки рыночной экономики были в СССР

Детали запланированных экономических реформ остаются загадкой — у мемуаристов на этот счет разная информация, отметил Спицын. Некоторые из них рассказывают, что они предполагали выбор приоритетов, ряд специалистов утверждают, что Андропов хотел ввести рыночные механизмы.

«Кто-то говорит, что речь шла об изменении не системы экономики, а ее структуры, то есть о выборе приоритетов. Речь шла о том, куда направить основные усилия: то ли на группу отраслей А (производство средств производства), то ли Б (производство товаров народного потребления), то ли на социалку. Но есть и другие свидетельства: Андропов, мол, хотел ввести рыночный механизм, то есть уже влезть в саму систему хозяйствования по типу ленинского НЭПа. Каков был у него замысел, на самом деле сказать трудно. Даже Рыжков (в то время Николай Рыжков занимал должность заведующего экономическим отделом ЦК КПСС. — NEWS.ru) в разных интервью и в разных книгах по-разному описывает задания, которые рабочая группа получала от Андропова», — утверждает собеседник NEWS.ru.

Как утверждает Спицын, в СССР был неплохой опыт промышленной кооперации, которую в конце 1950-х годов разрушил Никита Хрущев. «Промкооперация — это и есть форма кооперативов. Она закрывала до 50% потребительского рынка по производству мебели, одежды, производила 100% детских игрушек. Уничтожение ее началось в 1956 году по инициативе Хрущева, закончилось в 1960 году. В постановлениях правительства говорилось о необходимости провести огосударствление этих отраслей», — рассказал эксперт.

Продвигал ли Андропов Горбачева

Юрий Андропов умер в 1984 году. Позже многие политики, включая Михаила Горбачева, говорили, что именно на них генсек «делал ставку», рассказал Спицын.

«Так ли это было на самом деле? Это большой вопрос, поскольку не Андропов сыграл решающую роль в продвижении Горбачева в партийном аппарате. Его двигали другие люди. Просто когда Горбачев пришел к власти, Андропов оставался самой популярной фигурой у советского народа. Горбачеву был нужен его авторитет, чтобы представить себя наследником Андропова», — отметил историк.

Спицын уточнил, что реформы, предложенные Горбачевым с апреля 1985 года по конец 1986 года, как раз были наработками рабочей группы, созданной Андроповым. Но объявленная в январе 1987 года политика перестройки и гласности уже ни имела отношения к идеям бывшего главы КГБ, убежден историк.

Горбачев — креатура Брежнева, а не Андропова, на должность секретаря ЦК по сельскому хозяйству его выдвинули в 1978 году, отметил в беседе с NEWS.ru Никита Петров. Андропов, будучи тогда председателем КГБ, не обладал широкими полномочиями в партийном аппарате.

«Да, Андропов хорошо характеризовал Горбачева, но и Михаил Суслов (секретарь ЦК КПСС, идеолог компартии с 1947 по 1982 год. — NEWS.ru) тоже его поддерживал. Горбачев хорошо показал себя во время работы в Москве, его хвалил Брежнев, вручая ему на 50-летие орден Ленина: „Молодой, но напористый товарищ“. Горбачева в политбюро считали удачным приобретением, но до того как его выбрали генсеком», — рассказал историк.

РИА Новости

Собирался ли Андропов вернуться к репрессиям

После прихода к власти Андропова появились определенные ужесточения в партийном аппарате, сфере культуры, но чистками или репрессиями их назвать было нельзя, считает историк Петров.