В Китае соблюдают особые обычаи последней ночи 12-го месяца старого года

В Китае принято называть последнюю ночь 12-го месяца старого года "чуси". "Чу" означает "бросать", "пройти"; а "си" - канун, ночь. "Чуси" значит, что проходит последняя ночь старого года и наступает новый год. В Китае "чуси" имеет другие названия, например: "чуе", "нянье" и "няньсаньши".

© Российская газета

В народе относительно "чуси" существуют разные обычаи. Так жилища тщательно убирают - за несколько дней до "чуси" люди приводят в порядок дома и дворы. Все делается чистым и аккуратным. В самый день "чуси" следует еще и выкинуть из дома все грязное и старое. Эта традиция появилась благодаря древнему преданию, по которому у божества по имени Чжуаньсюй был ленивый сынок, лодырь, в обычные дни всегда ходивший в изорванной грязной одежде. Однажды в ночь "чуси" он умер в углу комнаты от холода и голода. Положено в день "чуси" при уборке помещений собрать старую одежду и остатки пищи и выбросить весь мусор и старье до наступления Нового года. Это означает "ликвидировать нищету и бедность".

После уборки люди наклеивают на стены при входах в дома "парные надписи", вешают фонари, стремясь придать жилью праздничный вид. В народе в ночь "чуси" нужно пить напиток под названием "тусу", который делают из вина или воды. По преданию, в одной лачуге, а точнее, в "тусу" (в землянке), жил святой, который каждый день в лесу собирал лекарственные травы и растения. В день "чуси" он дарил землякам изготовленное им самим лекарство и говорил, что в первый день Нового года члены семьи должны выпить это снадобье, чтобы избежать болезней и беды. Позже он безвозмездно открыл землякам свой рецепт, и люди назвали это снадобье "тусу". Так, что же такое "тусу" на самом деле"? В древнем медицинском трактате написано, что лекарство "тусу" делается из 7 растений и обладает лечебно-профилактическим эффектом.

В ночь "чуси", по традиции, все семьи Китая собираются за праздничным столом. В этот день те, кто работает в других местах, обязательно возвращаются домой и с другими членами семьи собираются за обильным новогодним столом.

В Китае в разных местах новогодние трапезы устраивают по-разному. На юге на стол обычно ставят более десяти блюд, в том числе непременно доуфу - соевый творог - и рыбу. Это, в китайском понимании, символы изобилия. В северном Китае на новогоднем столе непременно ставят пельмени - мучное кушанье с мясной начинкой. Семья вместе лепит их и вместе ест, поэтому пельмени символизируют встречу, единение.

Вечером в день "чуси" родители ведут ребятишек к родным и близким, наносят новогодние визиты и подносят подарки, что по-китайски называют "куйсуй" ("подарок к Новому году"); приглашают знакомых на новогодний ужин, что называется "бьесуй" ("прощание со старым годом"); после ужина все поздравляют друг друга с наступающим годом, а затем расходятся по домам, что называется "саньсуй" ("разойтись по своим домам"). Двери домов закрывают, чтобы никто из злых духов не проник в жилище. Дома молодые делают поклоны старым, а старые поощряют молодых теплыми словами, дарят "красные конверты" (конверты с деньгами) детям. Это называется "цысуй" (тоже один из видов прощания со старым годом). В ночь под Новый год люди не ложатся спать, смотрят телевизор, играют в карты, долго веселятся, поют, поджигают во дворах петарды и хлопушки, чтобы огнем и грохотом отпугнуть нечисть. Такое бдение называют "шоусуй" ("ожидание прихода Нового года").