Палач молодогвардейца Кошевого помогал нацистам заметать следы геноцида на Украине

Бывший гитлеровский каратель Отто Древитц, лично убивший 9 февраля 1943 года одного из лидеров подпольной советской организации "Молодая гвардия" Олега Кошевого, спустя несколько месяцев участвовал в попытке замести следы нацистского геноцида в Бабьем Яру - это следует из архивных документов ФСБ России, рассекреченных в рамках проекта "Без срока давности".

© Кадр из кинофильма "Молодая гвардия", 1948 г. "

9 февраля 1943 года фашисты казнили участников советской подпольной организации "Молодая гвардия" и одного из лидеров молодогвардейцев Олега Кошевого. Подпольщики из "Молодой гвардии", созданной во время оккупации, с сентября 1942 года проводили партизанские диверсии против фашистов в Краснодоне (ныне Луганская народная республика). История "Молодой гвардии" считается одним из самых известных символов сопротивления советского народа гитлеровцам и их пособникам на территориях СССР, оккупированных в годы Великой Отечественной войны.

Во время оккупации Краснодона в 1942-1943 годах "Молодая гвардия", состоявшая из юношей и девушек, проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысяч местных жителей. Деятельность "Молодой гвардии" была прервана из-за затесавшегося в ряды молодогвардейцев предателя. Большинство подпольщиков было захвачено фашистами, юноши и девушки выстояли жесточайшие пытки и были зверски казнены. В январе 1943 года в 58-метровый шурф краснодонской шахты №5 гитлеровцы сбросили 71 человека, из которых часть предварительно расстреляли, но часть искалеченных, но несломленных партизан, сбросили в шахту еще живыми. Среди казненных тогда были Ульяна Громова, Иван Земнухов, Виктор Третьякевич, Сергей Тюленин.

Четырнадцатого февраля 1943 года Краснодон был освобожден Красной армией. "Молодогвардейцев" с воинскими почестями перезахоронили в городском парке. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года молодогвардейцам Громовой, Земнухову, Кошевому, Тюленину, Шевцовой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1990 года этого же звания посмертно удостоился командир "Молодой гвардии" Иван Туркенич (ему в 1943 году удалось избежать ареста, он затем воевал в рядах Красной армии и погиб в августе 1944 года при освобождении Польши). Указом президента РФ Владимира Путина звание Героя России в сентябре 2022 года было посмертно присвоено молодогвардейцу Третьякевичу.

Сайт ФСБ // 8 февраля 2024 года с дела о казни молодогвардейцах был снят гриф секретности. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал на официальном сайте ведомства в рубрике "Архивные материалы" раздела "История" цифровые копии постановления о предъявлении обвинения и протоколов допросов немецких жандармов, принимавших участие в казни "молодогвардейцев".

После освобождения Краснодона советские органы госбезопасности приступили к розыску нацистских преступников и их пособников, причастных к совершению преступлений против мирного населения. Массовость и жестокость расправы над молодогвардейцами обращали на себя внимание даже на фоне зверств, которые нацисты и их пособники совершали на оккупированных территориях Советского Союза, поэтому следствие в отношении палачей "Молодой гвардии" шло особо тщательно.

В своих показаниях Древитц рассказал, что к лету 1942 года был зачислен в специальную жандармскую айнзатцкоманду. По его словам, айнзатцкоманда создавалась для проведения "карательных мероприятий" против советских граждан в оккупированных немцами Сталинской и Ворошиловградской областях (ныне Донецкая и Луганская народные республики).

Древитц находился в городе Ровеньки Ворошиловградской области. "Командир жандармского взвода Веннер и его заместитель Фромме, разъясняя нам наши задачи, говорили, что на оккупированной советской территории мы должны чувствовать себя хозяевами положения и беспощадно уничтожать всех лиц, патриотически настроенных к советской власти, независимо от того, проводят ли они какую-либо практическую деятельность против немецких властей или нет", - вспоминал Древитц.

На допросах он поначалу пытался изворачиваться, но, изобличенный свидетельскими показаниями, признался в личном участии в казнях советских людей: "Я признаю, что в октябре 1942 года вместе с другими жандармами участвовал в расстреле группы советских граждан - четырех мужчин и трех женщин с двухлетним ребенком", - рассказал Древитц. По его словам, по дороге к месту расстрела "одна из женщин со слезами на глазах на ломаном немецком языке умоляла нас оставить ей и младенцу жизнь". "Прибыв к месту казни, я увидел три заранее выкопанные ямы, к одной из которых по приказанию Фромме я подвел мужчину лет 40-45 и выстрелил ему из пистолета в затылок… Здесь же остальные жандармы застрелили женщину с ребенком", - добавил Древитц.

В ходе допроса Древитцу показали фото Олега Кошевого. Древитц признал, что лично убил юношу в 1943 году

В день казни на расстрел в городской парк в Ровеньках нацисты вывели девять человек, в числе которых был Кошевой. "Поставив арестованных на край заранее вырытой в парке большой ямы, мы по приказанию Фромме всех расстреляли. Затем я заметил, что Кошевой еще жив и был только ранен. Я подошел к лежащему на земле Кошевому и в упор выстрелил ему в голову", - сказал Древитц. Он также признал, что среди расстрелянных была и Любовь Шевцова. Спустя два дня после казни Кошевого, Шевцовой и других гитлеровцы бежали из Ровеньков. Древитц перебрался в Германию к своей семье, но в мае 1943 года вновь оказался в Сталинской области. Там Древитца вызвал Веннер и "направил в Киев в распоряжение начальника зондеркоманды 1005-А обер-лейтенанта Ханиша".

Древитц прибыл в Киев в августе 1943-го. "В Киеве я принимал участие в выкапывании и сжигании более 50 тысяч трупов советских граждан, расстрелянных немцами в период оккупации этого города", - признал Древитц. "В связи с приближением Красной армии к Киеву немцы хотели скрыть следы своих чудовищных преступлений, совершенных на советской территории и поэтому в спешном порядке раскопали и сожгли все трупы расстрелянных ими советских граждан", - добавил он.

"Ханиш направил меня и еще 60 жандармов для насаждения с целью маскировки кустарника и деревьев вокруг песчаного карьера, находящегося недалеко от еврейского кладбища, где были расстреляны немцами свыше 50 тысяч советских граждан", - вспоминал Древитц. Замаскировав таким способом место казни, оберштурмфюрер СС Бауман приказал жандармам "извлечь все трупы и сжечь".

"Для сжигания трупов кроме жандармов было привлечено 80 арестованных советских граждан. Ноги их были закованы в кандалы и в таком положении они работали целыми днями", - рассказал Древитц. По его словам, извлеченные трупы укладывались на камни штабелями в строгой последовательности: ряд трупов, ряд дров высотой свыше двух метров. "Затем весь штабель обливался нефтью и поджигался. Перед сожжением мы снимали с трупов золотые кольца, серьги, а из челюстей вытаскивали золотые зубы", - добавил Древитц.

Все время оккупации Киева, которая продолжалась с 19 сентября 1941 по 6 ноября 1943 года, немецко-фашистские захватчики проводили политику массового террора. Уже с конца сентября 1941 года на окраине столицы УССР начались массовые расстрелы еврейского населения. Вслед за евреями стали расстреливать цыган, коммунистов и советских военнопленных. Расстрелы в Бабьем Яру не были первыми массовыми казнями, но стали самой масштабной на тот момент нацистской акцией по числу единовременных жертв. Только в Бабьем Яру нацисты расстреляли не менее 150 тысяч человек.

В начале 1943 года руководство Третьего рейха приняло решение начать работу по ликвидации следов массовых убийств гражданского населения и военнопленных на оккупированных территориях и в концентрационных лагерях. Были созданы зондеркоманды-1005, которым предстояло действовать в тыловой зоне южного, центрального и северного участков Восточного фронта. Для работы по сжиганию тел в Бабьем Яру немцы направляли заключенных из Сырецкого лагеря.