Почему поляки грозили сбить самолет с игроками московского «Спартака»

1990-е годы были временем, когда московский «Спартак» доминировал в российском футболе. Побеждая на домашней арене, красно-белые регулярно выступали и в Лиге чемпионов. Однако одна из поездок в Европу получилась для команды крайне нервной.

В разгар полёта самолёт жёстко развернули в небе над Польшей. Что пошло не так?

«Неуважение ко всей стране»

Лига чемпионов сезона-1998/1999 должна была стать для «Спартака» серьёзным испытанием. В квалификационной стадии команда Олега Романцева легко разделалась с болгарским «Литексом», победив по сумме двух встреч со счётом 11:2. Однако жеребьёвка группового этапа была не слишком благосклонна к москвичам. «Спартак» оказался в одном квартете с «Реалом», «Интером» и австрийским «Штурмом».

Начинать предстояло с малого — с поездки в Грац. Лететь команда планировала через словенский Марибор, а оттуда уже автобусом добираться до австрийского города. Клуб специально заказал чартерный рейс, который вылетел из аэропорта Внуково.

Какое-то время всё шло хорошо. Однако на втором часу полёта произошло экстраординарное событие. Диспетчер из Польши передал пилоту категоричный приказ: разворачиваться. Оказалось, что клуб не оплатил воздушный коридор над территорией страны! Стюардессы в слезах сообщили об этом летевшему с командой журналисту Александру Львову и попросили его лично сообщить обо всём Романцеву. Сами девушки приходить к тренеру с плохими новостями побоялись.

РИА Новости

Впрочем, Олег Иванович воспринял сообщение достаточно спокойно. Распорядился заказать обед для футболистов во Внуково, куда было решено вернуться, а сам продолжал играть в карты с членами штаба.

В аэропорту спартаковцев уже поджидали журналисты. Романцев отчитался за всю команду.

«Ещё за две недели до вылета мы оплатили чартерный рейс и со спокойной душой полетели на игру. И вдруг за 40 минут до посадки получаем сообщение от поляков, что они нас не пропускают. А в случае неповиновения еще и грозятся сбить самолёт. Такое поведение польской стороны можно расценить как проявление явного неуважения не только к нашей команде, но и ко всей стране», — заявил главный тренер Первому каналу.

«Европа вас боится»

«Спартаку» пришлось провести в дороге весь день. В Грац команда прибыла уже поздним вечером. При таких обстоятельствах ни о каких тренировках речи идти не могло: футболисты буквально валились с ног. Казалось, такой провал в подготовке может сыграть на руку сопернику, однако сами красно-белые были уверены в победе. Александр Ширко в преддверии матча утверждал: чем «Спартаку» сложнее, тем он лучше играет.

Романцев постарался максимально настроить команду. Первый тайм, однако, прошёл под диктовку соперника. Лишь после перерыва красно-белые начали показывать тот футбол, к которому привыкли болельщики. Главным героем второй половины встречи стал Илья Цымбаларь. Первый мяч забили после его подачи со штрафного, а второй полузащитник лично отправил в ворота дальним ударом.

Говорят, после игры Сергей Шавло, который тогда был в «Спартаке» переводчиком, зашел в автобус и, поблагодарив команду за победу, добавил: «Знайте, что Европа вас боится». Настроение в команде было прекрасным: несмотря на все трудности, удалось взять три очка на выезде и стартовать с победы в Лиге чемпионов.

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