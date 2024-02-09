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«Эффект зловещей долины»: какой феномен так пугал советских космических конструкторов

В советской идеологии не нашлось места религии. Во главу угла ставили рационализм и научный прогресс. Несмотря на это, учёные и инженеры, работавшие над космической программой, стали жертвами психологического феномена под названием «зловещая долина».

«Эффект зловещей долины»: какой феномен пугал советских космических конструкторов
© Русская семерка

Происхождение феномена «зловещей долины» психологи не могут объяснить до сих пор. Его суть основывается на том, что человек, глядя на любой предмет даже на бессознательном уровне, замечает и анализирует малейшие отклонения от нормы. Степень внимательности значительно повышается, если изучаемый объект хотя бы отдалённо напоминает человека. Следовательно, любая замеченная в нём неестественность вызывает страх на инстинктивном уровне.

С данной особенностью столкнулись герои романа писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», опубликованном в 1818 году. Литературное произведение, ставшее классикой, считается наиболее ранним примером, созданным в жанре научной фантастики.

В 1978 году японский робототехник и инженер Масахиро Мори, после проведения опроса на тему внешнего вида робота, отметил занятную тенденцию — большинство респондентов заявили, что «аппараты», напоминающие человека, вызывают у них чувство дискомфорта и даже страх. Это Мори и назвал эффектом «зловещей долины». Он также порекомендовал коллегам впредь воздержаться от создания роботов, которые полностью похожи на человека. Сделать точную человеческую копию не получится, а «жалкая попытка» при взаимодействии будет больше напоминать общение с трупом.

Но столкнулись с чем-то подобным советские конструкторы гораздо раньше — в 1960 году при подготовке первого полёта человека в космос. Тогда был сделан манекен, который в шутку прозвали Иваном Ивановичем. Изобретение являлось точной копией мужчины, имело все биологические и антропологические данные человека, волосы и даже ресницы. В него также встроили различные датчики, фиксирующие вероятное давление, температуру тела и другие важные физиологические показатели.

«Увидев такую фигуру где-нибудь в поле или в лесу, наверное, в первый момент принял бы ее за покойника. И действительно, было в сидящем перед нами манекене что-то мертвенно-неприятное», — описывал «знакомство» с манекеном заместитель председателя Методического совета Министерства авиационной промышленности СССР по летным испытаниям Марк Галлай.

Учёные и инженеры, даже знающие историю появления Ивана Ивановича, предпочитали с ним контактировать как можно меньше, а наедине с ним и вовсе старались не оставаться. Настолько зловещим он им казался…

Истории
Марк Галлай
Мэри Шелли