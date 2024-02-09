«Эффект зловещей долины»: какой феномен пугал советских космических конструкторов

В советской идеологии не нашлось места религии. Во главу угла ставили рационализм и научный прогресс. Несмотря на это, учёные и инженеры, работавшие над космической программой, стали жертвами психологического феномена под названием «зловещая долина».

Происхождение феномена «зловещей долины» психологи не могут объяснить до сих пор. Его суть основывается на том, что человек, глядя на любой предмет даже на бессознательном уровне, замечает и анализирует малейшие отклонения от нормы. Степень внимательности значительно повышается, если изучаемый объект хотя бы отдалённо напоминает человека. Следовательно, любая замеченная в нём неестественность вызывает страх на инстинктивном уровне.

С данной особенностью столкнулись герои романа писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», опубликованном в 1818 году. Литературное произведение, ставшее классикой, считается наиболее ранним примером, созданным в жанре научной фантастики.

В 1978 году японский робототехник и инженер Масахиро Мори, после проведения опроса на тему внешнего вида робота, отметил занятную тенденцию — большинство респондентов заявили, что «аппараты», напоминающие человека, вызывают у них чувство дискомфорта и даже страх. Это Мори и назвал эффектом «зловещей долины». Он также порекомендовал коллегам впредь воздержаться от создания роботов, которые полностью похожи на человека. Сделать точную человеческую копию не получится, а «жалкая попытка» при взаимодействии будет больше напоминать общение с трупом.

Но столкнулись с чем-то подобным советские конструкторы гораздо раньше — в 1960 году при подготовке первого полёта человека в космос. Тогда был сделан манекен, который в шутку прозвали Иваном Ивановичем. Изобретение являлось точной копией мужчины, имело все биологические и антропологические данные человека, волосы и даже ресницы. В него также встроили различные датчики, фиксирующие вероятное давление, температуру тела и другие важные физиологические показатели.

«Увидев такую фигуру где-нибудь в поле или в лесу, наверное, в первый момент принял бы ее за покойника. И действительно, было в сидящем перед нами манекене что-то мертвенно-неприятное», — описывал «знакомство» с манекеном заместитель председателя Методического совета Министерства авиационной промышленности СССР по летным испытаниям Марк Галлай.