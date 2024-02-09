Дагомейские амазонки: самые грозные женщины в истории сражались до смерти. Чужой или своей

Дагомейские амазонки — уникальное явление в мировой истории, поскольку это единственное задокументированное женское военное подразделение. Эту группу женщин-«терминаторов», обитавшую к югу от Сахары и повергающую в ужас европейских колонизаторов, иностранцы назвали дагомейскими амазонками. А сами себя они называли N’Nonmiton, что означает «наши матери».

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Дагомейские амазонки считались элитными войсками в Королевстве Дагомея (современная Республика Бенин). N’Nonmiton защищали своего короля во время самых кровопролитных сражений и были неприкасаемыми. А их особой «фишкой» считалось обезглавливание жертв.

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Амазонки вовсе не являются мифическими персонажами. Последняя оставшаяся в живых дагомейская амазонка умерла в 1979 году в возрасте 100 лет. Это была женщина по имени Нави, которую исследователи нашли живущей в отдаленной деревне. А в XIX веке в корпусе амазонок служили 6000 женщин-солдат (всего в армии было 25 000 человек, т. е. амазонки составляли около трети всей дагомейской армии).

Их история началась еще в XVII веке. Ученые предполагают, что изначально корпус амазонок был образован для охоты на слонов. Но женщины сумели настолько впечатлить короля Дагомеи своими навыками, что король захотел видеть их своими телохранительницами. Другая теория предполагает, что, поскольку женщины были единственными людьми, которым разрешалось пребывать во дворце короля после наступления темноты, то неудивительно, что именно женщины стали телохранителями короля.

Отбирали в N’Nonmiton самых сильных, самых здоровых и самых смелых женщин. Они затем проходили процесс тщательной подготовки, во время которого превращались в настоящие боевые машины для убийства, которых боялись во всей Африке на протяжении более двух столетий.

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Амазонки были вооружены голландскими мушкетами и мачете. К началу XIX века их корпус превратился в полноценное военное подразделение, полностью преданное своему королю. Девушек в N’Nonmiton набирали (и давали им оружие) начиная всего с восьми лет от роду. Некоторые женщины в обществе становились солдатами добровольно, а других в телохранительницы отдавали мужья, которые жаловались на недисциплинированных жен, которых они не могли контролировать.

С самого начала амазонок учили быть сильными, быстрыми, безжалостными и способными выдерживать большую боль. Упражнения, которые напоминали некую разновидность гимнастики, включали прыжки через стены, покрытые колючими ветвями акации. Также в подготовку входили экспедиции в джунгли без снаряжения, с одним мачете, которые длились по 10 дней. Неудивительно, что в бою дагомейские амазонки сражались до смерти… чужой или своей.

Женщинам N’Nonmiton не разрешалось вступать в брак или иметь детей во время службы в качестве солдат. Более того, считалось, что они состоят в официальном браке с королем, но даже король не решался нарушить их обет целомудрия. А если же амазонки касался любой другой мужчина, а не король, то это означало для него верную смерть.

Весной 1863 года британский исследователь Ричард Бартон прибыл в Западную Африку, чтобы основать британскую миссию в прибрежной Дагомее, а также чтобы попытаться заключить мир с дагомейцами.

Дагомейцы были воюющей нацией, которая активно использовала рабов — в них в основном превращали захваченных в плен врагов.

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Но больше всего Бартона поразили элитные дагомейские воительницы:

«У этих женщин были настолько хорошо развиты скелет и мышцы, что только по наличию груди можно было определить пол».

Основным оружием были голландские ружья, а мачете дагомейские амазонки использовали для того, чтобы обезглавить и расчленить свои жертвы. Среди дагомейцев тогда было принято возвращаться домой с головами и гениталиями своих противников.

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Несмотря на жестокую подготовку, для многих женщин это был шанс избежать скучной жизни, на которую они были обречены в дагомейском обществе. При поступлении в N’Nonmiton женщины получали возможность подняться по социальной лестнице местного общества, занять командные посты и обрести влияние. Они даже могли стать богатыми, но такое случалось редко.

Стэнли Альперн, автор единственного полноразмерного трактата на английском языке, посвященного изучению амазонок, писал: «Когда амазонки выходили из дворца, перед ними обязательно шла рабыня с колокольчиком. Звон колокольчика говорил каждому мужчине, что нужно свернуть со своего пути, удалиться на некоторое расстояние и смотреть в другую сторону».

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Даже после того, как французы при поддержке Иностранного легиона в 1890-е годы покорили Дагомею, правление страха амазонок продолжалось. Французских солдат, остававшихся у дагомейских женщин на ночь, часто находили утром мертвыми, с перерезанным горлом. Недооценка противников-женщин очень часто приводила к увеличению количества жертв среди французских захватчиков.