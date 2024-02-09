«Крюки», «выкрюки» и полтора оборота: как прошел первый в истории чемпионат мира по фигурному катанию

В далёком 1895 году на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) был избран первый комитет по фигурному катанию, состоящий из пяти человек. Примечательно, что официальные правила этого вида спорта ещё не были утверждены.

© ISU

Тем не менее конгресс постановил провести первый в истории чемпионат мира в 1896 году. По инициативе российского учёного, лингвиста, спортивного и общественного деятеля Вячеслава Срезневского впоследствии ставшего первым президентом Олимпийского комитета России, первенство было решено провести в Санкт-Петербурге.

9 февраля состоялось торжественное открытие турнира. Награды в Юсуповском саду разыгрывались только в мужском одиночном катании (женщины появились на чемпионатах мира только шесть лет спустя).

В два часа дня турнир стартовал. Точное количество зрителей не было подсчитано, но газеты того времени писали, что чемпионат мира вызвал изрядный ажиотаж.

ISU

Публике было за кого поболеть на этих соревнованиях. Два из четырёх участников представляли Российскую империю – Георгий Сандерс и Николай Подусков. Оба были местными, питерскими спортсменами. Подусков вне спорта работал инженером-путейцем, а Сандерс впоследствии стал председателем Гатчинского лаун-теннисного клуба.

Соперниками россиян в тот день были австриец Густав Хюгель (в будущем – трёхкратный чемпион мира) и немец Гильберт Фукс. Примечательно, что Фукс постигал сложное искусство фигурного катания сам, без тренера. Он представлял Мюнхенский клуб конькобежцев и занимался на первом немецком катке с искусственным льдом Unsöldsche Kunsteisbahn, который был открыт в 1892 году.

Судьи турнира были соотечественниками участников. Один арбитр представлял Германию, другой Австрию и трое – Россию.

Камилу Валиеву хотели пригласить на показательные выступления Спартакиады

По итогам чемпионата мира - 1896 более опытные европейские фигуристы доказали своё превосходство. Фукс набрал 305,3/5 балла: он победил в произвольном катании (чисто исполнив сложный по тем временам прыжок в полтора оборота) и был лучшим в исполнении обязательных фигур. Созданного запаса хватило Гильберту для получения золотой медали. Серебро завоевал Хюгель, а бронзу – Сандерс.

ISU

В то же время Георгий первенствовал в дисциплине «Специальные фигуры». Спортсмены вырезали коньками узоры на льду. Исполненные Сандерсом элементы «крест с полумесяцем», «лира», «цветы» и «змейка» оказались самыми сложными и красивыми фигурами на чемпионате.

Впоследствии Сандерс первым в нашей стране исполнил однорёберные «крюки» и «выкрюки» в специальных фигурах. Он был судьёй на Олимпиаде 1908 года в Лондоне, а также автором фигур, которые исполнил знаменитый Николай Панин-Коломенкин – первый российский олимпийский чемпион.