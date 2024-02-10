134 года со дня рождения Бориса Пастернака. Восемь стихотворений поэта о зиме

Прижимаюсь щекою к воронке

Завитой, как улитка, зимы.

"По местам, кто не хочет - к сторонке!"

Шумы-шорохи, гром кутерьмы."Значит - в "море волнуется"? B повесть,

Завивающуюся жгутом,

Где вступают в черед, не готовясь?

Значит - в жизнь? Значит - в повесть о том, Как нечаян конец? Об уморе,

Смехе, сутолоке, беготне?

Значит - вправду волнуется море

И стихает, не справясь о дне?