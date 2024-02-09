В Великом Новгороде открылась выставка гончарного ремесла с артефактами Х-XVII веков
Выставка "Добрых рук мастерство" о развитии гончарного ремесла в Новгородской области в XIX-XX веках открылась в новгородском Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы".
Экспозиция состоит из 80 предметов археологической и этнографической коллекций новгородского музея-заповедника, сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе музея.
«В павильоне гончарных мастерских Музея народного деревянного зодчества "Витославлицы", филиала Новгородского музея-заповедника, начала работать выставка "Добрых рук мастерство". Выставка знакомит посетителей с развитием гончарного ремесла в Новгородской губернии в конце XIX - первой половине XX века и традиционным приемом художественной обработки керамики - глазурованием. На выставке представлено 80 предметов из археологической и этнографической коллекций новгородского музея-заповедника: горшки, блюдца, светильники, сосуды, игрушки, свистульки, пряслица, фрагменты деревянных гончарных кругов X-XVII веков, а также приспособления и изделия гончарного производства, бытовавшие в разных уездах Новгородской губернии в конце XIX - начале XX века», - сообщили в музее.
По словам музейщиков, гончарное ремесло считается одним из древнейших на земле. Человек давно оценил доступность и уникальные свойства глины. Пластичная масса в результате обжига приобретает твердость и водостойкость.
Первые керамические изделия появились еще в каменном веке, в эпоху неолита, и изготавливались с помощью ручной лепки. С изобретением гончарного круга процесс производства глиняной посуды упростился.
«Появление глиняного горшка на Руси можно оценить как событие историческое. Наличие легкодоступного материала - глины - обусловило раннее и практически повсеместное развитие гончарного ремесла. Считается, что распространение глиняных изделий напрямую связано с переходом человека к оседлому образу жизни», - пояснили в музее-заповеднике.