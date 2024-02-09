В Великом Новгороде открылась выставка гончарного ремесла с артефактами Х-XVII веков

«В павильоне гончарных мастерских Музея народного деревянного зодчества "Витославлицы", филиала Новгородского музея-заповедника, начала работать выставка "Добрых рук мастерство". Выставка знакомит посетителей с развитием гончарного ремесла в Новгородской губернии в конце XIX - первой половине XX века и традиционным приемом художественной обработки керамики - глазурованием. На выставке представлено 80 предметов из археологической и этнографической коллекций новгородского музея-заповедника: горшки, блюдца, светильники, сосуды, игрушки, свистульки, пряслица, фрагменты деревянных гончарных кругов X-XVII веков, а также приспособления и изделия гончарного производства, бытовавшие в разных уездах Новгородской губернии в конце XIX - начале XX века», - сообщили в музее.