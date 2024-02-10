День в истории 10 февраля: Мюнхенская речь Путина, смерть Александра Пушкина, "Лыжня России"

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 10 февраля 2024 года.

10 февраля в Казань приедет вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России — 2024". В субботу отмечаются: Новый год по лунному календарю, День дипломатического работника и Всемирный день зернобобовых. 15 лет назад над территорией России произошел первый известный случай столкновения двух искусственных спутников в космосе, 17 лет назад президент России Владимир Путин выступил со знаменитой речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре "Реального времени".

Повестка

Ожидается, что в Казань приедет вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Его визит должен был состояться 19 января, однако из-за снегопада в столице Татарстана его отменили. В столице Татарстана Чернышенко должен принять участие в открытии Центра развития кадрового потенциала туристской отрасли.

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России — 2024" и республиканские соревнования "Лыжня Татарстана — 2024".Масштабный фестиваль креативных санок "SunnyФЕСТ" в Мамадыше.Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — "Ак Барс" на выезде сыграет с "Салаватом Юлаевым".Матч Единой лиги ВТБ — казанский УНИКС против красноярского "Енисея".

Кто родился: Борис Пастернак и Исмагил Гайнутдинов

1890 — русский и советский поэт и писатель Борис Пастернак (скончался 30 мая 1960 года). Получил Нобелевскую премию за антисоветский роман "Доктор Живаго", из-за этого его заставили отказаться от награды. 1908 — татарский архитектор Исмагил Гайнутдинов. Автор проекта здания Татарского академического театра оперы и балета в Казани, соавтор проекта Речного вокзала в Казани.1911 — советский ученый, президент Академии наук СССР в 1961—1975 гг. Мстислав Келдыш (скончался 24 июня 1978 года). Один из идеологов советской космической программы.1915 — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Зельдин (скончался 21 октября 2016 года).1924 — Герой Советского Союза, уроженец Татарстана Николай Алтынов (скончался 29 июля 1997 года). Получил награду за то, что в январе 1945 года его экипаж первым переправился через заминированный противником мост на реке Нотець, ворвался в город, уничтожил артиллерийскую батарею врага, прорвался на ж/д станцию и подбил там паровоз готового к отправке эшелона с вражеской техникой. 1960 — экс-генеральный консул Республики Турция в Казани в 2019—2023 гг. Исмет Эрикан.

1961 — председатель ассоциации музеев Татарстана Гульчачак Назипова.1965 — директор Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева Айрат Заппаров.1977 — начальник Управления градостроительных разрешений Казани Марсель Абдулхаков.

Кто скончался: Александр Пушкин и Вильгельм Рентген

1812 — великий русский поэт Александр Пушкин (родился 6 июня 1799 года). Скончался после получения смертельного ранения при дуэли с Жоржем Дантесом 5 февраля.

1891 — русский математик Софья Ковалевская (родилась 15 января 1850 года). Первая русская женщина-профессор.1923 — немецкий физик Вильгельм Рентген (родился 17 марта 1845 года). Первый в истории лауреат Нобелевской премии по физике за открытие излучения, названного в его честь.

Праздники: стразу три Новых года и День дипломатического работника

Новый год по лунному календарю (также его называют китайским, — прим. ред.). Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля. Также сегодня отмечаются Сагаалган (буддийский Новый год, отмечается в первое весеннее новолуние по лунному календарю между концом января и серединой марта) и Шагаа (тывинский Новый Год, выпадает на начало белого месяца по лунному календарю, а точная дата празднования определяется ламами).День дипломатического работника. Утвержден в 2002 году в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России. Дата связана с появлением 10 февраля 1549 года первого внешнеполитического ведомства России — Посольского приказа.

Всемирный день зернобобовых. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2018 года по инициативе правительства Республики Буркина-Фасо.

События в истории: Парижские мирные договоры, учения России и Белоруссии

1632 — впервые в документах упоминается утюг. Считается днем рождения этого предмета.1784 — крепость в Крыму получила название Севастополь.1931 — Нью-Дели стал столицей Индии.1941 — при Татарском государственном оперном театре появился балетный коллектив, поэтому Совет Народных Комиссаров Татарской АССР решил, что теперь он будет называться театром оперы и балета. 1947 — в Париже государства — победители во Второй мировой войне подписали мирные договоры с каждой из пяти стран — бывших союзниц гитлеровской Германии: Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. Их обязали выплатить репарации.1996 — начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым. В итоге выиграл последний.2007 — президент России Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где говорил об однополярности мировой политики, наступлении НАТО на Россию и о меняющейся роли России в мире. Мюнхенская речь, имевшая огромный резонанс, рассматривалась мировым сообществом как дальнейшая программа действий внешней политики России конца 2000-х — начала 2010-х годов.