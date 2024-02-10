Блокадный Ленинград в письмах, дневниках и рисунках сестер Морозовых

В год 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Президентскую библиотеку продолжают поступать документы и материалы из частных архивов жителей блокадного города и их родственников. Уникальные документы из личного архива семьи Морозовых переданы для оцифровки и пополнения электронного фонда Президентской библиотеки.

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Родственники бережно хранят документальную память о жизни в осаждённом Ленинграде двух сестёр Ирины и Людмилы, а также их мамы - Агриппины Ивановны. Пожелтевшие страницы писем с обратным адресом: Ленинград, улица Чехова, дом 16. Эти письма Морозовы отправляли родным и друзьям в разные города на протяжении всей блокады. На этот же адрес приходили и ответы.

В июне 1941 года младшей из сестёр, Людмиле, первокурснице Ленинградского института киноинженеров, исполнилось 19 лет. Старшей сестре, Ирине, было 22 года. Она училась в Политехническом институте. Начавшаяся война, а затем и блокада внесли свои коррективы в беззаботную жизнь ленинградских студенток.

В июне 1941 года сёстры начали работать в эвакогоспитале № 1170, располагавшемся на набережной Обводного канала, в доме 7. Летом 1942 года Людмила вместе с матерью Агриппиной Ивановной были эвакуированы по Ладоге. В Ташкенте Людмила поступила в Ленинградский политехнический институт. Ирина осталась в осаждённом городе. Она окончила краткосрочные курсы операционных сестёр и сестёр-гипсовальщиц. Девушка была занята в перевязочной и операционной нескольких отделений. К госпитальным конференциям она подготовила доклады о столбняке и специфике работы медсестры в сортировочном госпитале. В госпитале Ирина Морозова проработала до августа 1945 года.

Ещё до отъезда родных в эвакуацию, в июле 1942 года, Ирина начала вести дневник. Она назвала его "Записки о жизни и приключениях с 16/VII 42 Морозовых Людмилы Владимировны и Агриппины Ивановны". В дневнике есть записи о работе, событиях общественной жизни, о личных переживаниях, а также наблюдения, связанные с работой в госпитале и жизнью блокадного города.

Судя по оставленным записям, Ирина вела активную общественную жизнь. С детства девушка увлекалась живописью и рисунком. Её творчество поддерживало раненых и работников госпиталя в тяжёлые военные годы. Как драгоценную награду увозили выздоровевшие бойцы сделанные её рукой карандашные портреты. Неподвластны времени оказались женские портреты, выполненные Ириной Морозовой цветными карандашами в маленьком блокноте в блокадные годы. Кроме того, девушка писала стихи, которые печатались в стенгазетах. Сослуживцам Ирина была известна ещё и как хороший шахматист. Во время войны она не прерывала связи с преподавателями и студентами Политехнического института, находившегося в эвакуации, и самостоятельно занималась по учебникам.

Сохранилась автобиография Ирины, написанная мелким почерком. Она пишет, что во время учёбы в институте была политруком школы медсестёр, в период финской кампании организовала при институте курсы медсестёр запаса, рассказывает, что её отец до революции тоже учился в Политехническом институте. Он умер в декабре 1941 года.

Отдельный интерес в архиве Ирины Владимировны представляют заметки, посвящённые событиям, происходящим не только на фронте, но и за рубежом. Ирина собирала вырезки из периодической печати и анализировала их, делая записи на тетрадных листах.

В 1946 году после окончания Ленинградского политехнического института по специальности "Полиграфические машины" Ирина Владимировна работала в конструкторских бюро города. Она награждена медалью "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

С наступлением мирной жизни семья вновь воссоединилась. Вернулись домой младшая сестра Людмила с матерью. В родном городе Людмила Владимировна работала инженером в проектных институтах.