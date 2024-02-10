Как буддисты отмечают Новый год?

Буддисты отмечают Новый год. У них это праздник Белого месяца Сагаалган. Он интересен своими традициями, передает корреспондент «МИР 24» Анна Парпура.

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«Сам праздник Сагаалган имеет два значения. Первое – «перешагнуть время», второе – «белый». Все, что связано с белым. У бурят считалось, что с приходом весны прибавляется скот, увеличивается поголовье» – рассказала жительница Бурятии Сэсэг Хандирова.

В первый день Белого месяца обязательно навещают родителей. Гостей встречают, протягивая им хадак. Это отрез шелковой ткани синего цвета. Он символизирует чистоту и спокойствие. На столе в этот день все угощения светлых цветов – творог, сметана, сыр и традиционные буузы – бурятское блюдо, которое делают из говяжьего или свиного фарша. Секрет приготовления знают в каждой семье.

«Главное, чтобы было много бульона, тесто было хорошее и мясо домашнее», – рассказала жительница Бурятии Наталья.

В Новый год принято ходить в гости и участвовать в народных гуляньях. По традиции, обойти и поздравить нужно всех родственников и друзей. Времени достаточно, ведь Сагаалган отмечают целый месяц.

«У нас в селах ходят дети. Сначала бывает детский Сагаалган. Потом даже женский праздник бывает», – рассказала жительница Бурятии Эрдэни Доржиева.

Чтобы узнать каким будет следующий год, идут в дацаны. Настоятели буддистских храмов дают прогнозы каждому прихожанину. Предсказания ламы готовят и в целом для страны. «Год будет урожайным и благоприятным для животноводства. Болезней будет мало. Женщины будут дружны, а вот между мужчинами могут возникнуть непонимания», – рассказал лама Ацагатского дацана Тарба Доржиев.