На французской АЭС произошел пожар

В ночь с пятницы на субботу на атомной электростанции (АЭС) «Шинон», расположенной в центральной части Франции, произошел пожар. Об этом передает радиостанция France Bleu.

По информации журналистов, пожар начался в третьем энергетическом блоке французской АЭС, за пределами ядерной зоны. Причиной возгорания стал по неизвестным причинам вспыхнувший трансформатор.

Как сообщает руководство электростанции, система пожаротушения сработала своевременно, огонь уже потушен, опасности для населения и окружающей среды нет. В то же время отмечается, что работа двух производственных энергоблоков приостановлена до дальнейших распоряжений.

Причины пожара в настоящее время неизвестны, проводится расследование.