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На концерте в Екатеринбурге девушка сделала предложение парню

В Екатеринбурге на концерте Big Love Show 2024 в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» девушка сделала предложение своему молодому человеку.

На концерте в Екатеринбурге девушка сделала предложение парню
© Ura.ru

Момент транслировали на большом экране, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

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«Выступление Юлианы Карауловой прервалось для того, чтобы девушка сделала предложение своему мужчине. Их показывали всем на большом экране. Он сказал „да“», — рассказал корреспондент.

На концерте должны выступить артисты: ZIVERT, МОТ, Люся Чеботина, DABRO, Юлиана Караулова, ЗВОНКИЙ, IOWA, CHEBANOV, Паша Панамо и другие. Ко времени начала программы на Кольцовском тракте образовалась огромная пробка.

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Юлиана Караулова