На концерте в Екатеринбурге девушка сделала предложение парню
В Екатеринбурге на концерте Big Love Show 2024 в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» девушка сделала предложение своему молодому человеку.
Момент транслировали на большом экране, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Выступление Юлианы Карауловой прервалось для того, чтобы девушка сделала предложение своему мужчине. Их показывали всем на большом экране. Он сказал „да“», — рассказал корреспондент.
На концерте должны выступить артисты: ZIVERT, МОТ, Люся Чеботина, DABRO, Юлиана Караулова, ЗВОНКИЙ, IOWA, CHEBANOV, Паша Панамо и другие. Ко времени начала программы на Кольцовском тракте образовалась огромная пробка.