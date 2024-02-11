Всемирный день больного и день рождения парохода: праздники 11 февраля

Сегодня в международном календаре - Всемирный день больного. Мероприятие задумано как социальный шаг для поддержки людей, попавших в эту категорию. Дату учредили 13 мая 1992 года по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II.

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А еще сегодня день рождения отмечает пароход. 11 февраля 1809 года американец Роберт Фултон запатентовал судно с паровым двигателем. Впервые он испытал его в 1803-м на реке Сена. В России первое такое судно появилось в Санкт-Петербурге в 1815-м. Оно называлось "Елизавета".

А в народном календаре - Лаврентьев день. Наши предки предсказывали погоду по дыму и дровам в печи. Разгорались плохо - к оттепели.

Считалось, что в этот день ведьмы устраивают заломы сухой травы, заметенной снегом, чтобы причинить хозяину зло.

Молились Лаврентию люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты.