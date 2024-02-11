Тайна исчезновения останков Ярослава Мудрого

Ярослав Владимирович Мудрый — князь, сделавший Киевскую Русь одним из величайших и влиятельнейших государств Европы. Он был похоронен в Софийском соборе в Киеве.

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Его мраморный шеститонный саркофаг и ныне находится там. Вот только останков князя в нем уже нет…

Три эксгумации

Могилу Ярослава Мудрого в XX веке вскрывали трижды для исследований — в 1936, 1939 и 1964 годах. В результате этих исследований было выяснено, что в могиле князя находятся не только его кости, но и кости, предположительно, его жены, а также неизвестного ребенка. В подлинности останков Ярослава Владимировича ученые не сомневались. Им удалось восстановить телосложение и внешний вид князя, и они вполне совпадали с историческими описаниями и изображениями. Да и относительно супруги Ингигерды вроде бы все сходилось. А вот детские кости вызывали массу вопросов, ответы на которые было решено отложить на потом.

Загадочное исчезновение

В очередной раз могилу вскрыли уже в новом веке — в 2009 году. Каково же было изумление исследователей, когда внутри они обнаружили пожелтевшие советские газеты. Да и костей было куда меньше. Генетическая экспертиза показала, что принадлежат они не князю и даже не его жене, а двум разным женщинам, жившим с разницей почти в тысячу лет. Судя по всему, в саркофаге кости древнерусской крестьянки и женщины из племени скифов.

Где искать

Нина Булавицкая — бывшая сотрудница Киевского исторического музея — рассказала, что осенью 1943 года, когда фашисты уходили из города, они забирали с собой множество артефактов и экспонатов, представляющих историческую и культурную ценность. По-видимому, среди вывезенных ценностей были и останки Ярослава Мудрого.

На возможный след указывает икона Николы Мокрого (Николая Чудотворца), которая в то же время была вывезена из Софийского собора сначала в Польшу, затем в Германию, а оттуда — в США. Сейчас она находится в Свято-Троицком храме Бруклина в Нью-Йорке и принадлежит Украинской православной церкви в США. Скорее всего останки Ярослава Мудрого стоит искать там же.